Zum 60er des Obmannes soll es für USV St. Anna wieder in ÖFB-Cup gehen

Der USV St. Anna am Aigen beendete die Hinrunde in der Regionalliga Mitte auf dem achten Tabellenplatz. Man konnte 21 Punkte holen, und das obwohl es zwischenzeitlich äußerst rumpelig herging, so verloren die Südoststeirer einmal sogar 0:7. Mit der Zeit erfingen sich die Jungs von Trainer Edgar Spath aber. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit dem sportlichen Leiter von St. Anna, mit Hannes Matheuschitz. Ein Detail: Am heutigen 19. Dezember hat Vereinsobmann Johannes Weidinger Geburtstag, seinen 60. Ehrentag. LIGAPORTAL gratuliert.

St. Anna hatte es zu Beginn nicht leicht

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Hannes Matheuschitz: "Der Saisonstart lief nicht ganz nach unseren Erwartungen, einige verletzte, dadurch musste der Trainer bei den ersten Spielen immer wieder bei der Aufstellung improvisieren!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Hannes Matheuschitz: "Der Höhepunkt war definitiv das Cup Spiel gegen die Wiener Austria und natürlich auch der Derby Sieg gegen unsere Nachbarn aus Bad Gleichenberg."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Hannes Matheuschitz: "Winterpause? Natürlich sind wir von der Sportlichen Leitung auch in der Winterpause aktiv und führen Gespräche."

Vereinsobmann und Klublegende Johannes Weidinger wird heute 60 - wir gratulieren

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Hannes Matheuschitz: "Der Trainer hat der Mannschaft einen Trainingsplan erstellt! Trainingsstart für dieses Heimprogramm war schon am 04. Dezember 2023."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Hannes Matheuschitz: "Unser Saisonziel ist immer das gleiche, ÖFB CUP."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Hannes Matheuschitz: "Ich finde die Onlineportale wie Ligaportal sehr gut! Diese werden gerne von den Spielern und Vereinen verfolgt. Das sieht man an den Followern."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. Meistertitel?

Hannes Matheuschitz: "Viele (grinst)! Ich denke, der ASK Voitsberg wird das Rennen machen und sich den Meistertitel holen! Vizemeister wird die SPG HOGO Wels und Dritter der USV St.Anna (grinst)."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit Neuzugängen aus?

Hannes Matheuschitz: "Natürlich waren wir schon aktiv und konnten am Transfermarkt zuschlagen, mehr dazu später."

von Martin Mandl