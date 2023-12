Cup-Kracher gegen Rapid im Rücken: Union Gurten will angreifen!

Details Mittwoch, 27. Dezember 2023 15:14

Die Union Gurten beendete die Hinrunde in der Regionalliga Mitte auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Oberösterreicher fuhren 21 Punkte ein. Damit dürfte man wohl nicht unzufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit dem sportlichen Leiter Sebastian Dietrich - gemeinsam mit dem Funktionär ließen wir den Herbst - inklusive des Cup-Krachers gegen Rapid - Revue passieren.

Gurten spielte einen soliden Herbst und war an der Sensation gegen Rapid im ÖFB-Cup knapp dran

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Sebastian Dietrich: "Mit der Hinrunde können wir im großen und ganzen zufrieden sein. Der momentane Tabellenplatz entspricht dem Saisonziel. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass wir einige Punkte liegen lassen haben. Wir haben uns für Top-Leistungen einfach zu wenig oft belohnt."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Sebastian Dietrich: "Der Höhepunkt der Hinrunde war natürlich das Cupspiel gegen Rapid. Vor so vielen Zusehern zu spielen, war für uns alle etwas besonderes und bleibt natürlich lange in Erinnerung."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Sebastian Dietrich: "Für uns Funktionäre gibt es wenig Winterpause. Man muss sich natürlich über mögliche Neuzugänge oder auch Abgänge Gedanken machen und weiters planen wir auch bereits für die neue Saison."

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Sebastian Dietrich: "Das Team erhält wöchentlich ein Heimprogramm. Dieses wird aber nicht kontrolliert und basiert auf Freiwilligkeit. Das Absolvieren ist aber ratsam, da wir am 8. Jänner voll in die Vorbereitung starten und hier im Grundlagen-Ausdauerbereich nicht mehr gearbeitet wird. Wer nicht die nötige Fitness hat, wird es in der Rückrunde schwer haben."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Sebastian Dietrich: "Die Ziele sind die selben. Wir wollen unter die Top 5 und natürlich die Quali für den ÖFB Cup erreichen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Sebastian Dietrich: "Onlineportale wie Ligaportal sind natürlich in der heutigen digitalen Zeit sehr wichtig. In der heutigen Zeit erfolgt der detaillierte Informationsfluss fast nur nich ausschließlich online. Leider wird in den Printmedien dem Amateurfußball nicht mehr die Aufmerksamkeit geschenkt, die er sich verdient hätte."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. Meistertitel?

Sebastian Dietrich: "Ich denke, dass man heuer für den Aufstieg mindestens 60 Punkte benötigt. Für den Klassenerhalt braucht man wahrscheinlich 30 Punkte, je nachdem wer von der 2. Liga runter kommt bzw von den Landesverbandsligen aufsteigen will. Leider kann man hier oft erst spät zu planen beginnen wenn man sich im Abstiegskampf befindet. Hier sollte man vielleicht mal über eine Änderung des Regulativs nachdenken."

Foto: Reinhard Schröckelsberger