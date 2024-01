Nach Zweitliga-Lizenz-Ansuchen: ASK Voitsberg ruht sich nicht auf erfolgreichem Herbst aus

Details Montag, 08. Januar 2024 23:07

Der AKS Voitsberg beendete die Hinrunde in der Regionalliga Mitte auf dem sensationellen ersten Tabellenplatz. Der Aufsteiger könnte also erneut zum Aufsteiger werden und den Durchmarsch schaffen. Die Weststeirer fuhren 35 Punkte ein und liegen fünf Zähler vor der Konkurrenz. Damit dürfte man wohl mehr als zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer David Preiß - gemeinsam mit dem Trainer ließen wir den Herbst - inklusive des Cup-Krachers gegen Vienna - Revue passieren.

Voitsberg spielte einen bärenstarken Herbst

Eines vorweg: Voitsberg hat um die Lizenz für die 2. Liga angesucht. Um die infrastrukturellen Anforderungen für die höhere Liga zu erfüllen, plant Voitsberg bereits jetzt Aufrüstungen. "Unser Ziel ist es, mittelfristig in die 2. Liga aufzusteigen", heißt es von Vereinsseite. Die anstehenden Verbesserungen in der Infrastruktur umfassen den Wechsel zu LED-Licht im Stadion, den Austausch des Rasens nach der Herbstsaison und den Bau eines Fernsehturms.

Die Euphorie in der Region sei spürbar, und der Erfolg des Vorhabens hänge vor allem von den jüngeren Spielern ab. Bei der Auswahl neuer Spieler legt der Verein Wert auf drei Kriterien: Die menschliche Passung, eine höhere fußballerische Qualität im Vergleich zu den bestehenden Spielern und ein Alter von höchstens 25 Jahren.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

David Preiss: "Wir sind natürlich als Aufsteiger sehr zufrieden mit der Performance im Herbst."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

David Preiss: "Wir wollen uns nicht auf dem Erfolg der Hinrunde ausruhen, weil es trotzdem immer was zu verbessern gibt."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit Transfers aus?

David Preiss: "Transfertechnisch versuchen wir immer am neuesten Stand zu sein und beobachten, was sich so tut, es wird aber bezüglich Transfers in der Winterübertrittszeit sehr wenig passieren, da die Mannschaft in der derzeitigen Konstellation sehr gut harmoniert."

Foto: RIPU Sportfotos