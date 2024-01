Testspiel-Update Regionalliga Mitte - Teil 1

Details Montag, 22. Januar 2024 16:26

Seit einigen Wochen rollt bei fast allen Vereinen in der Regionalliga Mitte wieder das runde Leder. Die ersten Testspiele wurden auch bereits absolviert. LIGAPORTAL mit einem kurzen Überblick über die bislang gespielten Testmatches. Zur kompletten Übersicht der Vorbereitungsspiele im Winter. -> LINK

Teil 1 der bisher gespielten Testspiele in der Regionalliga Mitte - Der nächste/letzte Teil kommt morgen online

SV Wallern

Der SV Wallern lud zum Auftakt der Vorbereitung den SV Ried aus der 2. Liga am eigenen Kunstrasen ein. In einer knappen Partie hielten die Hausherren aus der Regionalliga Mitte lange mit und mussten sich schlussendlich mit 0:1 geschlagen geben. Torschütze für die Rieder war Mark Grosse per Elfmeter. Für die Haidacher-Elf ging es gleich prominent weiter. Fünf Tage später testeten die Hausruckviertler gegen Bundesligist und Kooperationsverein FC Blau-Weiß Linz. Gegen den überlegenen Gast aus der Landeshauptstadt konnte nur einmal angeschrieben werden - Endstand 1:6. Am Samstag gab es das nächste Testmatch - gegen OÖ-Ligisten Edelweiß kassierte man eine 2:5-Pleite.

ASK Klagenfurt

Das erste Testspiel für den ASK Klagenfurt ging letzten Mittwoch gegen Bundesliga-Meistergruppenanwärter Austria Klagenfurt über die Bühne. Im einem rassigen und torreichen Stadtduell setzte sich der Bundesligist hauchzart mit 5:4 durch. Weiter ging es für die Klagenfurter am Wochenende beim Klagenfurter Wintercup (auf eigener Anlage) gegen den SAK Klagenfurt. Man blieb das ganze Spiel souverän und beendete die Partie gegen den Stadtrivalen mit einem 1:6-Sieg. Weiter geht es am morgigen Dienstag gegen den SK Treibach.

Vorwärts Steyr

Für den Traditionsklub aus Steyr ging es im ersten Testspiel des Kalenderjahres 2024 gegen den ASK St. Valentin aus der OÖ-Liga. Bei eiskalten Temperaturen in der DietachArena blieb man trotz weniger Torchancen effizienter und schickte die Niederösterreicher mit 2:0 nach Hause. Als Torschützen listeten sich Jakob Kolb und Paul Staudinger. Den nächsten Test konnte man allerdings nicht für sich entscheiden. Gegen OÖ-Ligisten Perg war ein Anschlusstreffer in Minute 86 zu spät - Endstand 2:1. Torschütze für die Steyrer war Danijel Lukic. Am Freitag wartet mit der Union Dietach der nächste Vertreter aus der OÖ-Liga.

SPG Wels

Die SPG Wels startete die Vorbereitung gegen die ASKÖ Oedt mit einem 1:0-Sieg. Goldtorschütze war Neuzugang Valentin Akrap. Weiter ging es für die Sulimani-Elf am Wochenende gegen die SU St. Martin i.M. aus der OÖ-Liga. Stürmer Roko Mislov schenkte den Gästen vier Treffer ein - Endergebnis 4:1. Kommender Testgegner ist der SV Bad Schallerbach.

ASK Voitsberg

Der Spitzenreiter aus der Regionalliga empfing die Zweitvertretung des SK Sturm Graz aus der 2. Liga zum ersten Test der Wintervorbereitung. Nach gut einer Stunde konnte der ASK das Spiel auf seine Seite lenken und mit Toren von Philipp Zuna und Lukas Sidar mit 2:0 gewinnen. Am Freitag geht es weiter gegen Bruck/Mur.

Junge Wikinger Ried

Für die Rieder startete die Vorbereitung vor genau zwei Wochen. Seitdem wurden auch schon zwei Testpartien absolviert. Gegen die SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf gab es einen souveränen 3:0-Sieg. Nachlegen konnte man am Wochenende gegen die SpVgg Unterhaching aus der 3. deutschen Liga mit 2:1. Als Nächstes wartet die SU St. Martin i.M. aus der OÖ-Liga.

TUS Bad Gleichenberg

Noch kein Testspiel absolvierte der 14. in der Regionalliga Mitte. Die Steirer stiegen letzte Woche Montag ins Training ein und testen erstmals am 30.1. gegen den FC Gamlitz.

SC Weiz

Die Oststeirer stiegen ebenfalls erst letzte Woche in die Vorbereitung ein. Den ersten Probegalopp gab es allerdings schon am Wochenende. Gegen den FC Gamlitz aus der Landesliga siegte man in einem spektakulären Spiel mit 6:3. Am kommenden Wochenende wartet mit dem SV Oberwart ein ganz harter Brocken. Die Burgenländer gaben zuletzt unter anderem die Verpflichtung von Ex-Bundesliga-Star Rajko Rep bekannt.

F.H.