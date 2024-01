Testspiel-Update Regionalliga Mitte - Teil 2

Details Dienstag, 23. Januar 2024 17:18

Seit einigen Wochen rollt bei fast allen Vereinen in der Regionalliga Mitte wieder das runde Leder. Die ersten Testspiele wurden auch bereits absolviert. LIGAPORTAL mit einem kurzen Überblick über die bislang gespielten Testmatches. Zur kompletten Übersicht der Vorbereitungsspiele im Winter. -> LINK

Teil 1 der bisher gespielten Testspiele in der Regionalliga Mitte ist bereits online

Deutschlandsberg

Vor zwei Wochen ging es für die Steirer mit der Vorbereitung los. Bislang wurden bereits drei Testmatches absolviert. Den Startschuss gab es gegen den Bundesligisten aus Hartberg. Über die gesamte Spielzeit war man allerdings unterlegen und musste sich mit 5:1 geschlagen geben. Torschütze für den DSC war Niko Tisaj. Wenige Tage später folgte mit dem SK Sturm Graz II der nächste Härtetest. Ein Anschlusstreffer in der Schlussphase von Andreas Fuchs war allerdings zu wenig, weshalb sich der Zweitligist knapp mit 1:2 durchsetzen konnte. Am Wochenende sollte gegen Landesligist Wildon endlich der erste Sieg im neuen Kalenderjahr her, doch auch diesmal zogen die Deutschlandsberger den Kürzeren und gingen mit einer 1:3-Niederlage vom Feld. Die zwischenzeitliche Führung erzielte Marco Fuchshofer. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht - heute wartet im vierten Test der Wintervorbereitung der SC St. Margarethen / R.

USV St. Anna/A.

Auch für St. Anna folgte der Startschuss in die Vorbereitung vor fast exakt zwei Wochen. Das bislang einzige Testspiel wurde gegen den Landesligisten SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch absolviert. In einer engen Partie trennte man sich schlussendlich mit 1:1. Den einzigen Treffer für den Regionalligisten erzielte Andre Muhr. Das nächste Vorbereitungsspiel findet morgen statt - Gegner ist der FC Gamlitz.

LASK Amateure OÖ

Die Zweitvertretung des LASK hat bis dato ein Testspiel in den Knochen. In St. Pölten traf man auf den Kremser SC, welcher in der Regionalliga Ost auf dem 2. Tabellenplatz liegt. Die Linzer beendeten den ersten Test mit einem Kantersieg von 1:7. Tore erzielten Peter Michorl, Armin Midzic, Rocco Vicol (2x) und Marco Schabauer (3x). Am Samstag wartet der SK Dynamo Budweis aus Tschechien.

Union Gurten

Die Union Gurten begann mit der Vorbereitung ebenso schon vor einigen Wochen. In den ersten beiden Tests ging es gleich gegen namhafte Mannschaften. Gegen das Schlusslicht aus der ADMIRAL 2. Liga, den SKU Amstetten, musste man sich klar mit 0:5 geschlagen geben. Dieses Wochenende traf man auf den FC Blau-Weiß Linz. In einer etwas knapperen Partie setzte sich der Bundesligist aber schlussendlich mit 2:0 durch. Kommendes Wochenende geht's gegen OÖ-Ligist Ostermiething.

FC Gleisdorf

Seit zwei Wochen trainieren die Gleisdorfer wieder am grünen Rasen. Ein Testspiel absolvierte die Mannschaft von Trainer Christoph Krasser auch schon. Am Wochenende ging es gegen Landesligist SV Lebring, wo man trotz Halbzeitführung das Spiel mit 1:2 aus den Händen gab. Das nächste Aufbauspiel findet am Samstag gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf / Hartberg Amat. statt.

UVB Vöcklamarkt

Für die Oberösterreicher geht es erst heute so richtig los. Um 19:00 Uhr wartet der erste Test gegen die Union Mondsee aus der OÖ-Liga. Am Freitag wartet gleich mit der Salzburger Austria ein weiterer interessanter Testgegner.

SV Allerheiligen

Für Allerheiligen ging es erst mit dem vergangenen Wochenende los, was Testspiele betrifft. Am Freitag trafen die Steirer im ersten Test auf Kalsdorf und verloren mit 3:1. Gestern ging es gleich weiter gegen Landesligist Gnas. Am Kunstrasen des Sportzentrums in Gnas trennte man sich mit einem 2:2-Unentschieden. Der nächste Testgegner ist am Freitag Hlg. Kreuz / W.

WAC Amateure

Auch die Amateure des Wolfsberger AC sind bereits wieder in die Vorbereitung gestartet. Diesen Freitag treffen die Kärntner am Kunstrasen in Fürstenfeld auf den 2.Liga-Leader GAK.

F.H.