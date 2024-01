Kampf um Liga zwei – Welches Team hat die besten Chancen aufzusteigen?

Details Dienstag, 30. Januar 2024 15:34

Die erste Saisonhälfte in der Regionalliga Mitte ist gespielt und der Kampf um den Aufstieg in die Admiral 2. Liga bleibt spannend. Es werden zwar voraussichtlich nur zwei Vereine in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen wollen, doch der Titelkampf wird es bis zum Schluss in sich haben. Ligaportal mit einem kurzen Überblick ins Meisterrennen.

Haben die Voitsberger auch am Ende der Saison einen Grund zum Jubeln?

Voitsberg mit Respektabstand nach der Hinrunde

Der klare Favorit auf den Aufstieg sind vermutlich trotzdem die erst im Sommer aus der steirischen Landesliga aufgestiegenen Voitsberger. In der bisherigen Winterübertrittszeit konnten keine Abgänge verzeichnet werden, und holte mit Ex-Admira-Kicker Martin Krienzer sogar einen Torjäger aus der 2. Liga in die Weststeiermark. Zudem sichert man sich mit Elias Lorenz einen Nachwuchsnationalteam-Torhüter vom SK Sturm. Defensiv stellt man mit elf Gegentreffern aus 15 Spielen ohnehin die beste Defensive der Liga. Mit 43 erzielten Toren hat man zudem auch die beste Offensive. Auf die Verfolgergruppe, bestehend aus Wallern, Wels und Steyr, beträgt der Abstand bereits über fünf Punkte. Wer soll diese Mannschaft im Frühjahr noch schlagen?

Heißestes Eisen – SPG Wels

Der vermutlich gefährlichste Konkurrent im Titelrennen sind die Oberösterreicher aus der Welser Messestadt. Als aktuell Drittplatzierter beträgt der Abstand auf Leader Voitsberg zwar schon sechs Punkte, doch die SPG Wels geht im Frühjahr voll auf Angriff. Mit den Verpflichtungen von Ried- bzw. zuletzt Horn-Stürmer Valentin Akrap und Ex-Bundesliga-Spieler Marco Kadlec (offensives Mittelfeld) wollen die Welser mehr Tore auf die Habenseite bringen. Im Herbst verlor Wels einfach zu viele Punkte aufgrund von Unentschieden - dies sprach auch Sportdirektor Harun Sulimani vor einigen Wochen im Gespräch mit Ligaportal an. Mit nur 14 Gegentreffern stellt man zwar eine solide und gute Defensive, doch offensiv fehlt es phasenweise einfach noch an der Effizienz, um Voitsberg richtig auf die „Pelle“ rücken zu können. Dies soll mit den zwei Verstärkungen jedenfalls im Frühjahr behoben werden. Der Defensivabgang von Arnel Kadric (zu ASKÖ Oedt) wurde mit Josip Gabric vom SV Ried II behoben. Sollten die Welser bis zum Ende der Meisterschaft (oder auch schon früher) den Voitsbergern nahe rücken können, wird es richtig interessant, denn am allerletzten Spieltag würde das direkte Duell zwischen den Steirern und Wels warten.

Eingriff in den Meisterkampf möglich – Aufstieg aber keine Option

Die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen ist der erste direkte Verfolger des Tabellenführers aus der Steiermark. Der OÖ-Liga Aufsteiger aus der Vorsaison liegt nach einem brillanten Herbst auf Rang zwei mit fünf Zählern Rückstand auf die Spitze. Mit Edin Botic wurde von der AKA Ried ein junger Spieler mit Potential verpflichtet – ansonsten bleibt der Kader gleich. In den direkten Duellen konnten die Aufstiegsanwärter alias Voitsberg und Wels aber gehörig vom SV Wallern geärgert werden. Ein Aufstieg im Hausruckviertel schwebt aber nicht vor. „Das würde sich aufgrund der Infrastruktur schon nicht ausgehen“, gab Trainer Horst Haidacher Einblicke beim damaligen Gespräch mit Ligaportal Anfang Jänner.

Der SK Vorwärts Steyr ist mit zehn Punkten Abstand nur mehr im weitesten Sinne ein gefährlicher Gegner für das Spitzenfeld. Einen Aufstieg in die 2. Bundesliga hat der Steyrer Verein diese Saison sowieso bereits abgewunken – es wird nicht um eine Lizenz angesucht – LINK. Trotzdem war man im Herbst stets ein unguter Gegner für die Teams an der Spitze. 1:0-Heimsieg gegen Voitsberg und ein 1:0-Last-Minute-Sieg gegen Wels – solche Ergebnisse haben natürlich großen Einfluss auf das Titelrennen. Für die weiteren Teams ist der Abstand einfach schon zu groß sein, um in Richtung der Tabellenspitze schielen zu dürfen, doch dass man die Teams von der Spitze ärgern kann, haben manche Mannschaften jedenfalls bewiesen.

Fazit

Auf uns wartet ein hochspannendes Frühjahr im Aufstiegskampf der Regionalliga Mitte. Setzt sich der leichte Favorit aus Voitsberg im Rennen um den Startplatz in ADMIRAL 2. Liga durch oder gibt es das Herzschlagfinale am letzten Spieltag mit der SPG Wels? Es wird wohl spannend bis zur letzten Minute – wir freuen uns drauf!

