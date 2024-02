Ein neues Quartett für USV St. Anna am Aigen

Details Samstag, 03. Februar 2024 10:45

Der USV St. Anna am Aigen hat nun doch auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Klub aus der Regionalliga Mitte investiert kräftig und in fast allen Mannschaftsteilen. Man konnte ein ganzes Quartett für sich gewinnen. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Anej Polak, Denis Suka, Paul Glanz und Nico Fabiani werden im Frühjahr das Dress von St. Anna tragen. Polak ist Angreifer und kickte zuletzt in der Hessenliga in Deutschland und bei NK Dobrovce in Slowenien. Suka ist Mittelfeldspieler und absolvierte die Jugend von Sturm Graz. Er spielte außerdem in der U16-Auswahl Österreichs. Innenverteidiger Paul Glanz kommt von Landesliga-Herbstmeister Fehring. Nico Fabiani ist Verteidiger und wechselt von Ligakonkurrent Bad Gleichenberg nach St. Anna.