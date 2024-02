Drei Wochen vor Liga-Start: Einige Niederlagen am Test-Wochenende

Details Samstag, 10. Februar 2024 21:26

Wieder ist eine Woche in der Vorbereitung vergangen und erneut wurden viele Testspiele absolviert. Besonders erfolgreich waren die Teams aus der Regionalliga Mitte gestern und heute nicht. LIGAPORTAL wirft einen kurzen Blick auf das absolvierte Wochenend-Programm der Liga-Vertreter.

Testspiele - Freitag

Der Auftakt am gestrigen Freitag wurde durch die Begegnung zwischen Sturm Graz II und der TUS Bad Gleichenberg eingeläutet. Die Partie endete mit einem späten Tor, das den Grazern einen 1:0-Sieg einbrachte. Als nächstes stand das Spiel Wildon gegen den ASK Voitsberg auf dem Programm. Der Regionalliga-Leader blieb souverän und gewann nach vollständiger Spielzeit mit 1:3 gegen den Landesligisten. Den großen Showdown lieferte gestern die SV Ried gegen die SPG Wels. Vor 350 Zuschauern in der Innviertel Arena gewannen die Rieder souverän mit 4:0. Wallern fügte dem OÖ-Ligisten Bad Leonfelden eine 6:0-Niederlage zu. Gurten verabreichte St. Martin i. M. (OÖ-Liga) eine 0:5-Klatsche.

Testspiele - Samstag

Am Vormittag fand die Partie zwischen Vöcklamarkt und Bad Schallerbach statt. Der OÖ-Liga-Vertreter setzte sich knapp mit 0:1 gegen die Vöcklamarkter durch. Gleichzeitig wurde ein spannendes Match im Deutschlandsberger Koralmstadion ausgetragen. Der DSC verlor knapp mit 0:2 gegen den Zweitliga-Leader GAK. Der ASK Klagenfurt gewann beim Klagenfurter Wintercup mit 13:0 gegen das 2.-Klasse-Team Viktring. Gleisdorf verlor gegen den Ostligisten SV Oberwart nach einer Halbzeitführung noch mit 1:3. Die LASK Amateure setzten sich souverän mit 0:2 gegen den ASKÖ Oedt durch. Zum Abschluss des Testwochenendes gab es noch eine 4:2-Niederlage von Allerheiligen gegen den Ilzer SV. Vorwärts Steyr musste sich beim OÖ-Ligisten Edelweiß Linz mit 2:0 geschlagen geben.

Freitag:

Sturm Graz II 1:0 Bad Gleichenberg

Wildon 1:3 Voitsberg

SV Ried 4:0 SPG Wels

Wallern 6:0 Bad Leonfelden

St. Martin i.M. 0:5 Gurten

Samstag:

Vöcklamarkt 0:1 Bad Schallerbach

DSC 0:2 GAK

Klagenfurt 13:0 Viktring

Gleisdorf 1:3 Oberwart

Oedt 0:2 LASK Amateure

Ilzer SV 4:2 Allerheiligen

Edelweiß 2:0 Vorwärts Steyr

Foto: RIPU-Sportfotos