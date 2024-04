Das ist der neue Trainer des Deutschlandsberger SC

Details Montag, 08. April 2024 20:46

In Deutschlandsberg ist man auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter fündig geworden. In der Regionalliga Mitte durch den schwachen Start ins Frühjahr inzwischen abgerutscht, präsentierte der DSC nun seinen neuen Cheftrainer. Maurice Amtmann wird ab der kommenden Saison das Trainer- Zepter bei den Süd-Weststeirern schwingen.

Alter Bekannter

In der Saison 2021/2022 war Amtmann bereits als Co-Trainer unter Chef-Coach Christoph Meier, der kürzlich seinen Trainer-Sessel bei den Blau/Gelben räumte, tätig und erreichte dabei den Vizemeistertitel der Regionalliga Mitte. Der Meier-Nachfolger ist also kein Unbekannter und kennt die Mannschaft und das Umfeld in Deutschlandsberg ganz genau.

„Freue mich auf diese Aufgabe“

Aktuell ist der 35-Jährige noch bis Saisonschluss bei Landeligisten SC Kalsdorf als sportlicher Leiter tätig sowie parallel in Ausbildung zum A-Lizenz-Trainer. Zuvor war er bereits Cheftrainer vom Landesligisten USV Mettersdorf. Bis zum Saisonende wird aber Interimscoach Stefan Dengg weiterhin die Geschicke der Steirer leiten und danach als Co-Trainer von Maurice Amtmann fungieren. Tormann-Trainer Bernd Pauritsch bleibt ebenfalls an Bord.

Die Beweggründe für seine Entscheidung kommentiert der Neo-Trainer, der voll in der Kaderplanung zur neuen Saison involviert ist, wie folgt: „In diesem halben Jahr als Co-Trainer hatte ich sofort das Gefühl, seitens der Mannschaft und des Vereins, voll integriert zu sein. Das passte alles von Anfang an, sodass ich mich auf die neue Aufgabe schon freue, mit dieser Mannschaft und dem DSC erfolgreich zu sein.“

Vom Verein selbst galt Maurice Amtmann im Zuge der Trainerfrage als absoluter Wunschkandidat. „Von der ersten Minute an war er der Wunschkandidat für die Trainer-Position. In diesem halben Jahr, wo er als Co- Trainer aktiv war, hatte er einen unfassbaren Spirit und eine außergewöhnliche Hingabe gezeigt. Seine Fähigkeit, das Team zu motivieren hat uns überzeugt, ihn für diese Rolle zu bestimmen. Wir freuen uns auf die Zukunft und sind zuversichtlich, dass seine Vision und Leidenschaft uns unter seiner Leitung zu neuen Erfolgen führen werden“, bekräftigt DSC-Obmann David Schneidler diese Entscheidung.

Foto: DSC