Nach plötzlichem Tod von SC-Weiz-Kicker Steinlechner: "Unendlich traurig!"

Am Mittwochvormittag wurde bekannt, dass der SC-Weiz-Kicker Alexander Steinlechner völlig überraschend verstorben ist (wir berichteten). Er verstarb mit gerade einmal 24 Jahren infolge eines Herzstillstands. Fußball-Österreich trauert. Wir haben an dieser Stelle mit dem Trainer der Weizer, Alois Hödl, gesprochen. Wir wollten wissen, wie es bei den Oststeirern aus der Regionalliga Mitte jetzt weitergeht.

Reanimierungsversuche

Es müssen sich undenkbar dramatische Szenen abgespielt haben in den vergangenen Tagen. Steinlechner hatte sich nach der Partie gegen Deutschlandsberg vergangene Woche, wo er im Kader war, mit Freunden in seiner Wohnung getroffen. Sie hatten Spaß und freuten sich über die gewonnenen drei Punkte gegen den DSC. Dann passierte es - Steinlechner erlitt einen Herzstillstand. Sofort wurde er von seinen beiden Freunden in die stabile Seitenlage gebracht und der Notarzt verständigt. Noch in der Wohnung wurde er eineinhalb Stunden lang reanimiert, ehe das Herz tatsächlich wieder zu schlagen begann. Auf dem Weg ins Krankenhaus dürfte es aber erneut zu einem Herzstillstand gekommen sein, doch auch dieses Mal brachte man den jungen Mann ins Leben zurück. Allerdings lag er dann bis Mittwochvormittag im Koma. Bis am Mittwoch keine Hirnströme mehr gemessen werden konnten. "Es ist unendlich traurig", so Weiz-Coach Alois Hödl, der nur lobende Worte für den viel zu jung verstorbenen Verteidiger hat. "Er hatte eine tolle Einstellung zum Leben und zum Mannschaftssport", fügt Hödl hinzu.

Zusammenstoß mit Mitspieler

Ob der spätere Tod Steinlechners mit einer Situation vom vergangenen Herbst zu tun hat, weiß man noch nicht. Damals stieß er am Kopf mit einem Mitspieler zusammen, was epileptische Anfälle zur Folge hatte. Lange war nicht klar, ob er überhaupt wieder Fußball spielen kann, doch es ging bergauf. Nach Rücksprache mit einem Internisten durfte er wieder ins Training einsteigen, allerdings mit einem Spezialhelm. Es folgten Einsätze für die zweite Mannschaft der Weizer, und am Freitag hätte er sogar in der Kampfmannschaft spielen können, denn er stand im Kader. "Ich habe viele Gespräche mit Alex geführt. Für mich war es wichtig, dass er wieder voll da ist, und deshalb haben wir ausgemacht, dass er eingewechselt wird, wenn die Partie in ruhigem Fahrwasser ist. Das war jedoch nicht der Fall. Deswegen hat er auch keine Spielzeit bekommen. Andere Spieler wären zornig gewesen, aber er hat es sportlich genommen und Verständnis gezeigt. Vor so etwas ziehe ich meinen Hut, denn ich weiß, wie sehr Alex den Fußball geliebt hat."

Bis auf Weiteres sind sowohl das Training der Weizer als auch das anstehende Meisterschaftsspiel gegen St. Anna abgesagt. "Ich werde nicht entscheiden, wann die Mannschaft wieder trainiert. Das wird die Mannschaft entscheiden. Unsere Gedanken sind bei der Familie von Alexander, die jetzt Kraft braucht."

