Voitsberg ist Meister der Regionalliga Mitte

Details Dienstag, 14. Mai 2024 22:54

Die Spatzen pfiffen es bereits länger von den Dächern - nun ist es offiziell! Der ASK Voitsberg ist Meister in der Regionalliga Mitte. Nachdem die SPG Wels heute das Nachtragsspiel gegen die LASK Amateure mit 1:0 verloren hat, ist das Team von David Preiss uneinholbar an der Tabellenspitze.

Nach dem heutigen Training war das Ergebnis aus dem Nachtragsspiel in Wels bekannt – anschließend wurde ordentlich gefeiert!

Nach dem 3:2-Heimsieg am Freitag gegen den SV Allerheiligen feierten die Voitsberger bereits den Aufstieg. Die Meisterfeier wäre im weststeirischen Derby gegen den DSC diese Woche am Freitag geplant gewesen. Nun hat sich die Party allerdings vorverschoben. Nach dem Training wurde mit den bereits gedruckten Meister-Trikots für ein Foto posiert und auf der eigenen Anlage ordentlich gefeiert, wie auf den Social-Media-Kanälen der Weststeirer hervorgeht. 14 Punkte Vorsprung in vier verbleibenden Spielen sind für die Kontrahenten rechnerisch einfach nicht mehr einholbar.

Die letzten vier Spiele kann die Preiss-Elf nun vollkommen entspannt angehen und eine würdige Meister-Party planen.