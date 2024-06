DSV Leoben zündet wieder Transferbombe - Ex-Rapidler heuert an

Details Freitag, 21. Juni 2024 14:33

Erst vor zwei Tagen verlautbarte der DSV Leoben aus der Regionalliga Mitte den Transfer von Mario Leitgeb an den Monte Schlacko. Nun legen die Obersteirer einen weiteren Hochkaräter nach. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Kein Geringerer als Thorsten Schick wechselt nach Donawitz. Der gebürtige Grazer spielte in seiner Karriere unter anderem bei Rapid in der Bundesliga. Jetzt soll der Mittelfeldakteur bei Leoben wirbeln. Man darf gespannt sein, wen die Leobener in den nächsten Tagen noch so aus dem Hut zaubern.