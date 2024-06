USV St. Anna/A. vs. Admira Wacker im ÖFB-Cup: "Vielleicht gelingt uns kleine Sensation!"

Details Mittwoch, 26. Juni 2024 19:26

Das Los hat entschieden. Der USV St. Anna am Aigen aus der Regionalliga Ost trifft in der ersten ÖFB-Cup-Runde 2024/25 auf Admira Wacker. Damit gastiert ein Klub aus der 2. Liga in der Steiermark. Wir sprachen an dieser Stelle mit dem sportlichen Leiter Hannes Matheuschitz.

"Wir freuen uns sehr, dass wir uns wieder für den ÖFB-Cup qualifizieren konnten! Das ist immer unser Ziel", schickt Funktionär Hannes Matheuschitz voraus. "Admira ist sicherlich der Favorit, aber wir werden uns natürlich sehr gut auf dieses Spiel vorbereiten und vielleicht gelingt uns im Jubiläumsjahr (50 Jahre USV St.Anna) eine kleine Sensation", freut sich der sportliche Leiter auf die Begegnung mit den Niederösterreichern. "Wir haben uns die Auslosung am Montag natürlich angeschaut und waren gespannt, wer gezogen wird."

Man freue sich auf ein Fußballfest in St. Anna. "Da werden wir natürlich dafür sorgen, dass es perfekt wird. Den Fans soll etwas geboten werden." Es sei zu hoffen, dass die Admira auch den einen oder anderen Fan mitnimmt. "Admira Wacker ist doch ein Traditionsverein und deshalb erhoffe ich mir schon viele Zuschauer", so Matheuschitz, der aber realistisch bleibt. Wir werden uns aber bestmöglich auf die Begegnung vorbereiten und alles reinhauen. Dann schauen wir, was herauskommt", so der sportliche Leiter abschließend.

Foto: RIPU