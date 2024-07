LASK Amateure wollen in der neuen Saison angreifen – Trainerwechsel plus einige Neuzugänge

Details Montag, 01. Juli 2024 08:00

Rund zweieinhalb Wochen nach dem letzten Saisonspiel in der abgelaufenen Spielzeit der Regionalliga Mitte nahmen die LASK Amateure OÖ den Trainingsbetrieb wieder auf. Im Trainingszentrum der LASK Performance Academy powered by voestalpine fanden sich Mannschaft und Trainerteam am Mittwochnachmittag zum Vorbereitungsstart ein.

v.l. Technischer Direktor Andreas Wieland, Co-Trainer Branislav Novakovic, Cheftrainer Radovan Krivokapic, Co-Trainer Marko Petrovic, Teammanager Philipp Leeb

Neues Trainerteam

Nach einer soliden Saison 2023/24 gehen die Amateure der Linzer mit einem neuen Trainergespann in die kommende Spielzeit. Radovan Krivokapic, Teamchef der serbischen U19-Nationalmannschaft, tritt die Nachfolge von Luka Pavlovic an. Der 45-jährige UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber ist seit 2021 beim serbischen Verband tätig, zuvor hatte er Erstligist Vojvodina Novi Sad betreut. Unterstützt wird Krivokapic von seinen Co-Trainern Branislav Novakovic (61) und Marko Petrovic (37), beide sind im Besitz der UEFA A-Lizenz. Den Posten des Torwart-Trainers hat Manuel Maier (32) inne.

v.l. Sammy Mohammad, Kevin Lebersorger, Armin Midzic, Moritz Schrenk, Enis Safin, Baran Yildiz, Brandon Pursall

Zur Kadersituation

Die Linzer waren im Sommertransferfenster bereits sehr aktiv. Neben drei Abgängen wurden sechs Neuzugänge verpflichtet. Sebastian Wimmer und Moritz Würdinger verlassen die Amateure nach Amstetten in die 2. Liga. Flügelspieler Eduard Haas schließt sich Regionalliga-Konkurrent Wallern an. Bei den Neuzugängen wurden einige sehr interessante Spieler präsentiert. Zuletzt unterschrieb Mittelfeld-Talent Enis Safin bei den Schwarz-Weißen. Der 20-Jährige wechselte von Austria Wien nach Linz, in der abgelaufenen Saison war er bei Zweitligist SV Stripfing aktiv gewesen. Insgesamt 43 Zweitliga-Spiele und zwei Partien für die türkische U18-Nationalmannschaft kann Safin vorweisen. Ebenfalls neu dabei ist Innenverteidiger Brandon Pursall, der 20-jährige Engländer war zuletzt bei AFC Mousehole unter Vertrag. Weiters stießen außerdem der kanadische Angreifer Oumar Diallo (19, Inter Mailand), Linksverteidiger Sammy Mohammad (19, RB Leipzig), der oberösterreichische Rechtsverteidiger Kevin Lebersorger (19, VfL Wolfsburg) sowie der 17-jährige Mittelfeldakteur Baran Yildiz neu zur Mannschaft.

Profiverträge für Youngsters

Aus der LASK Akademie OÖ konnten bereits einige vielversprechende Talente in der zweiten Mannschaft Fuß fassen. Mit Armin Midzic und Moritz Schrenk erhielten nun zwei weitere Youngsters einen Jungprofivertrag beim LASK. Der 18-jährige Midzic verbrachte seine gesamte Karriere im Nachwuchs der Athletiker und lief im März 2024 für das österreichische U18-Nationalteam auf. Torwart Schrenk stieß 2017 im Alter von elf Jahren zum LASK und schaffte es in der vergangenen Saison bereits einige Male in den Kader der zweiten Mannschaft.

Die LASK Amateure OÖ beim Trainingsauftakt in der LASK Performance Academy powered by voestalpine

Der Fahrplan

Die Meisterschaft startet für die jungen Schwarz-Weißen am Freitag, den 2. August, mit dem Gastspiel beim DSV Leoben, ehe zwei Heimauftritte gegen Aufsteiger SV Wildon und Union Gurten folgen. Den ersten Test bestreiten die Linzer am Samstag, den 6. Juli, um 18.00 Uhr auswärts bei Zweitligist SV Horn. Eine Woche später kommt es im voestalpine Stadion in Pasching (13.00 Uhr) zum Duell mit der Zweitvertretung des SK Rapid, am 19. Juli gastiert die Mannschaft um 19.00 Uhr beim SKU Amstetten.

Foto: LASK