Vor Test gegen Doublesieger Sturm Graz: SC Weiz begrüßt neun Neue

Details Freitag, 28. Juni 2024 11:02

Der SC Weiz empfängt heute zum 100-jährigen Vereinsjubiläum keinen Geringeren als den SK Sturm Graz und damit den aktuellen Doublesieger. Der Verein rechnet mit einem vollen Stadion, hat gleichzeitig aber auch schon den ÖFB-Cup-Fight mit Lafnitz im Blick. Außerdem ist das Transferprogramm bereits abgeschlossen. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"Wir freuen uns natürlich über das Spiel gegen Sturm, es ist Teil der Vorbereitung und ein toller Gradmesser, um zu sehen, wie weit wir sind", so Trainer Alois Hödl, der beim Training schon einige neue Gesichter begrüßen durfte. So wechseln Martin Murg, Chris Weigelt, Patrick Wiesenhofer, Marvin Hernaus, Paul Kiedl, Ardit Gashi, Paul Bratschko, Sebastian Jost und David Feest zu den Weizern. Mit Wiesenhofer und Kiedl wechseln zwei Spieler zu den Weizern, die Alois Hödl bereits von seiner Zeit aus St. Anna kennt. Hernaus kommt von USV Allerheiligen. Martin Murg kommt vom GAK, David Feest ist ein 15-jähriges Talent aus dem Nachwuchszentrum der Weizer. Bratschko ist der Sohn des langjährigen Weiz-Kickers Hannes Bratschko. Torwart Weigelt kommt vom SC Kalsdorf. "Wichtig ist, dass wir die Spieler jetzt so schnell wie möglich integrieren", so Hödl, der betont, dass man tätig werden musste, immerhin beendeten Leistungsträger Patrick Durlacher und Roman Hasenhütl die Karriere.

Auf Lafnitz im ÖFB-Cup freut sich Hödl auch schon. "Auch das ist ein Gradmesser - wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten und alles reinhauen, um eine kleine Sensation zu schaffen", so der Chefcoach.