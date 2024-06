SV Wildon rüstet für Regionalliga Mitte auf

Details Freitag, 28. Juni 2024 14:05

Der SV Wildon ist aus der steirischen Landesliga in die Regionalliga Mitte aufgestiegen. Dank eines dramatischen Finishes sicherte sich der Klub aus dem Süden von Graz den Meistertitel. An dieser Stelle gibt es nun die ersten Transfers zu vermelden. Eines vorweg: Routiniert Lukas Waltl im Tor der Wildoner hat seine Karriere an den Nagel gehängt. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Neu im Team ist Nemanja Mitrovic von NK Maribor. Der Ersatz für Lukas Waltl ist Marvin Wieser, der vom Kapenberger SV nach Wildon wechselt. Neu ist außerdem Julian Sellmeister. Von Hartberg kommen Samir Mujkonovic und Lukas Hirschböck. Verabschieden wird sich Verteidiger Jure Travner. Auf der Suche sind die Wildoner noch nach Optionen in der Offensive.

Foto: RIPU Sportfotos