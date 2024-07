Vorwärts Steyr: Schmerzhafte Abgänge, neue Gesichter und erster Test

Details Dienstag, 02. Juli 2024 15:00

Es war die erwartete schwierige Saison für den SK Vorwärts Steyr in der Regionalliga Mitte nach dem Abstieg aus der zweiten Liga. Nach einem guten Herbst und mit Kurs auf einem vorderen Mittelfeldplatz kam man im Frühjahr überhaupt nicht mehr in die Gänge und fixierte erst am letzten Spieltag mit einem 0:0 gegen Weiz den Klassenerhalt. In der kommenden Saison wollen die Steyrer aber wieder weiter oben mitmischen, verloren allerdings wichtige Stützen im Kader, konnten aber auch schon drei Neuzugänge verpflichten. Ligaportal.at mit einem kurzen Überblick.

v.l. Pepe Brekner, Gerald Perzy (sportlicher Leiter), Alexander Weinstabl, Mirnes Cinac

Schmerzhafte Abgänge

Bereits kurz nach Saisonende veröffentlichten die Rot-Weißen Abgänge von den Stammspielern Milan Ziric, Valerian Hüttner und Meriton Kabashaj. Ziric, der im Winter vom Innenverteidiger zum Stürmer umfunktioniert wurde und mit acht Saisontreffern (alle im Frühjahr) der beste Torschütze der Steyrer wurde. Er hielt somit die Eitl-Elf fast im Alleingang in der Liga. Spekulationen zufolge soll es ihn nun angeblich ins Fußball-Oberhaus von Gibraltar ziehen. Mit Torhüter Valerian Hüttner konnte man keine Einigung erzielen. Nun verlässt er die Vorwärts und wechselt ligaintern zum FC Hertha Wels. Der 23-jährige Ex-Nachwuchsnationalspieler blieb in 22 Ligaspielen siebenmal ohne Gegentor. Weiters verlassen auch Meriton Kabashaj sowie Hamza Ech Cheikh (sieben Tore) die Volksstraßler nach einem Jahr wieder. Die neuen Vereine sind aktuell noch nicht bekannt. Offensivspieler Jakob Kolb wird ein Jahr zum Ligakonkurrenten Gleisdorf verliehen.

Drei offensive Neuzugänge

Für das Mittelfeld holen die Steyrer einen spannenden jungen Mann aus Deutschland. Pepe Brekner wurde im Nachwuchs bei Nürnberg, Hoffenheim und Bayern München ausgebildet und weißt zudem U-Nationalteamerfahrung für Deutschland vor. Zuletzt spielte der 20-Jährige in der 4. deutschen Liga bei der SpVgg Ansbach. Steyr-Sportchef Gerald Perzy zum Neuzugang: "Pepes Familie lebt seit einiger Zeit beruflich bedingt in Steyr. Pepe kommt jetzt nach. Er wird das Abitur im Juli fertig machen und übersiedelt dann fix nach Steyr. Er war auf Probe und konnte uns sofort von seinen Qualitäten überzeugen. Super linker Fuß kann links alles spielen. Sehr gut ausgebildeter, junger, hungriger Spieler." Brekner selbst freut sich, dass er wieder bei seiner Familie leben kann und sportlich bei der Vorwärts guten Fußball spielen kann. Seine Ziele in Steyr sind "persönlich gute Leistungen zu bringen und mit der Mannschaft oben mit zu spielen."

Mit Alexander Weinstabl verpflichten die Rot-Weißen einen varialblen Offensivspieler aus der Regionalliga Ost vom SC Ardagger. Der 20-Jährige kann sowohl als Stürmer als auch Zehner spielen und wird mit der Rückennummer 10 auflaufen. "Alex hat einen sehr guten Speed, ist eine Laufmaschine mit Kämpferherz und kann die Bälle gut sichern. Er ist aber auch außerhalb des Platzes ein guter Typ, der super in unsere Mannschaft passen wird", freut sich Gerald Perzy über den neuen Mann.

Der aktuell letzte Neuzugang ist Mirnes Cinac. Der 18-jährige Stürmer kommt aus dem Vorwärts Nachwuchs, war zuletzt aber fast vier Jahre im Nachwuchs bei der SV Ried und durchlief dort die U15, U16 und U18. In der Regionalliga bei den jungen Wikingern saß er einmal auf der Bank, kam allerdings nicht zum Einsatz. In Steyr soll die neue Nummer 9 erstmals den ersten Schritt im Erwachsenenfußball machen. Steyr-Sportchef Perzy zum Transfer: "Für Mirnes ist es der erste Step in den Erwachsenenfussball. Er ist sehr talentiert und ein U-Nationalspieler in Österreich. Trotz seines jungen Alters ist er sehr robust und weiß wo das Tor steht, wir hoffen, dass er das auch in der RLM unter Beweis stellen kann."

Vertragsverlängerungen

Hingegen freuen dürfen sich die Fans der Vorwärts über Vertragsverlängerungen von zwei Leistungsträgern. Oliver Filip und Stefan Goldnagl haben ihre Verträge für die nächste Spielzeit verlängert. Auch mit zwei Nachwuchshoffnungen konnte eine Einigung gefunden werden. Paul Schwaiger und Niklas Radner bleiben ein weiteres Jahr bei den Steyrern. In der letzten Saison kamen beide auf viele Einsätze bei den Juniors in der 1. Klasse. Einsatzminuten auf Regionalliga-Ebene hat es für beide Akteure aber noch nicht gegeben.

"Olli und Goldi, die zwei Stützen, identifizieren sich voll mit Vorwärts. Sie arbeiten und wohnen beide in Steyr. Das Gesamtpaket ist für uns sehr stimmig. Mit Radner und Schwaiger haben wir zwei sehr junge Spieler mit Potenzial verpflichtet. Sie werden beide ihren Weg machen und am besten bei der Vorwärts zu wichtigen Spielern reifen“, zeigt sich Perzy über die Verlängerungen erfreut. Erst heute konnte auch mit Schlüsselspieler Mirsad Sulejmanovic eine Einigung erzielt werden. Der Mittelfeldspieler selbst zur Verlängerung: "Es ist einfach geil für diesen Verein zu spielen. Ich freue mich noch ein Jahr hier zu bleiben und mit der jungen, hungrigen Mannschaft, die Lust drauf hat, alles für den Verein zu geben. Ich kann es kaum erwarten, dass die Meisterschaft endlich wieder losgeht!" Pleite zum Test-Auftakt Am Samstag rückte die Vorwärts auch schon zum ersten Probegalopp aus. Auswärts beim OÖ-Ligisten Bad Schallerbach verlor das Team von Trainer Markus Eitl mit 4:2. Bei heißen Außentemperaturen waren einige Testspieler und Spieler der zweiten Mannschaft im Einsatz. Weiter geht es bereits am Freitag gegen den SKU Amstetten, ehe fünf Tage später in Maria Neustift die SV Ried wartet. Den Abschluss macht der Test beim Kremser SC (13. Juli). Foto: Josef Moser F.H.