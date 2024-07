Kooperation mit Bundesligist geplatzt - ASK Klagenfurt steigt aus Regionalliga aus

Details Dienstag, 02. Juli 2024 20:39

Der ASK Klagenfurt sicherte sich in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt in der Regionalliga Mitte, und das trotz Mini-Budget. Man hatte viel vor für die neue Saison, immerhin stand eine Kooperation mit Bundesliga-Klub Austria Klagenfurt kurz bevor. Aus dieser Kooperation wird nun aber doch nichts, und das hat Konsequenzen.

Wie man vom Verein hört, ist die Kooperation mit dem Bundesligisten völlig überraschend geplatzt. Für den ASK ist die Saison aber ohne die Kooperation schlichtweg nicht zu stemmen, wie man beim Verein betont. Dementsprechend steigt man aus der RL Mitte aus und muss - gemäß den Statuten - in der 2. Klasse einsteigen.