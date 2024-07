"Kann zu einer Größe werden" – SKV verlängert mit Nachwuchshoffnung

Details Dienstag, 09. Juli 2024 15:19

Der SK Vorwärts Steyr ist mittlerweile wieder mittendrin in der Sommervorbereitung für die neue Saison der Regionalliga Mitte. Neben einigen Neuzugängen und Abgängen konnten auch mit wichtigen Leistungsträgern die Verträge verlängert werden. Mit der Nachwuchshoffnung Eman Lidan konnte Sportchef Gerald Perzy nun einen weiteren wichtigen Kicker für die Kampfmannschaft halten. Zu den Infos:

Eman Lidan (li.) mit Sportchef Gerald Perzy

Seit 2016 kickt der mittlerweile 18-Jährige für den SKV. Nach einem dreijährigen Intermezzo im AFW Waidhofen/Ybbs kehrte er vor zwei Jahren wieder zurück an die Volksstraße. Mit nur 16 Jahren debütierte der offensive Mittelfeldspieler in der 2. Bundesliga. In der Vorsaison spulte er 663 Minuten für die Regionalliga Mannschaft und 843 Minuten für die Juniors ab. Für die Zweitvertretung in der 1. Klasse Ost schoss er zwei Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.

Steyr-Sportchef Gerald Perzy zur Verlängerung: "Wir freuen uns sehr, dass mit Eman ein junger Steyrer den gemeinsamen Weg ein weiteres Jahr mit uns geht. Wir sind überzeugt, dass er hier zu einer Größe werden kann.“ Auch für Lidan selbst ist die Verlängerung der richtige Schritt gewesen. “Ich habe mich für eine Verlängerung entschieden, weil ich denke, dass es der richtige Schritt in meiner Entwicklung ist. Ich bin ein Steyrer-Junge und ich glaube, das passt gut zusammen. Ich bin schon seit zwei Jahren hier und die Atmosphäre gefällt mir. Ich habe schon Spiele als Kind gesehen. Ich denke, wir können eine gute Saison spielen, wenn jeder bereit ist, 100 % zu geben. Wir haben eine gute Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und Spielern mit Erfahrung. Ich persönlich möchte mich hier entwickeln und mich durchsetzen, um so viele Spiele wie möglich zu sammeln“, so der junge Mittelfeldstratege.

