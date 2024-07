Der FC Hertha Wels hat viel vor – "Wollen eine gute Rolle spielen"

Details Donnerstag, 11. Juli 2024 20:42

Der FC Hertha Wels geht in die 7. Saison in der Regionalliga Mitte. Nach Rang drei in der Vorsaison soll es dieses Jahr klappen mit der Rückkehr ins Profigeschäft. Mit einigen spannenden Transfers und einer harten Vorbereitung soll die Basis für eine gute Saison gelegt werden. LIGAPORTAL sprach mit dem Cheftrainer der Welser, Emin Sulimani, über die Transferphase und die anstehende Spielzeit.

Ligaportal: Wie zufrieden bist du mit der Transferphase?

Emin Sulimani: "Ja, schon sehr muss ich sagen. Wir haben eine klare Vision und Idee gehabt, welche Spieler wir dazuholen wollen, und das ist zu einem großen Teil geschafft worden. Natürlich nimmt man sich viele Sachen vor und wünscht sich gewisse Spielertypen, aber alles lässt sich in einem Transferfenster einfach nicht realisieren. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir eine Vielzahl der Spielertypen erhalten, die wir uns auch vorgestellt haben.

Ligaportal: Mit Markus Lackner und Patrick Obermüller kommen zwei Ex-Profis aus der zweiten Liga für die Defensive?

Emin Sulimani: "Das war auch unser Kriterium auf dieser Position, etwas mehr Erfahrung zu bekommen. Letztes Jahr hatten wir durchwegs eine junge Mannschaft, was natürlich nichts Schlechtes ist, aber trotzdem brauchen wir auch den ein oder anderen erfahrenen Spieler.

Ligaportal: Keeper Valerian Hüttner wurde von Konkurrent Vorwärts Steyr abgeluchst. Wird er die neue "Nummer 1" im Welser Trikot oder bleibt es Indir Duna, der bereits seit 2019 bei euch ist?

Emin Sulimani: "Diese Entscheidung wird sich jetzt in der Vorbereitung weisen. Indir ist nun bereits die fünfte Saison beim Verein und hat immer seinen Mann gestanden. Trotzdem haben wir nun mit Valerian einen jungen Tormann aus der Region geholt, der in der letzten Saison sehr gute Leistungen gezeigt hat. Die Chance ist für beide aber gleich groß, wer schlussendlich im Tor stehen wird.

Ligaportal: Gibt es noch weitere Transfers?

Emin Sulimani: "Nach aktuellem Stand ist nichts mehr geplant. In den letzten Tagen kann sich natürlich noch immer was passieren, aber in Summe sind wir mit dem Kader fertig und wollen damit in die Meisterschaft starten.

Ligaportal: Wie ist die Zielsetzung für die nächste Saison? Nach der abgelaufenen Saison will man vermutlich nach höherem Streben.

Emin Sulimani: "Vom Verein aus war die Zielvorgabe, dass wir wieder eine gute Rolle spielen und die Top-3 anvisieren sollen. Wenn es aber, wie in den beiden Saisonen zuvor, gut läuft und man vorne mitspielt, ist natürlich auch mehr drin.

Ligaportal: Wie siehst du den Kampf um den Titel? Mit Leoben, Oedt, LASK und euch sind bereits vier heiße Anwärter im Titelkampf mit dabei.

Emin Sulimani: "Weiz darf man dieses Jahr keinesfalls unterschätzen! Die haben eine richtig gute Mannschaft – da musst du extrem aufpassen. Auch Gurten ist wieder ein Kandidat, denn die spielen nun schon die sechste Saison mit 90 % der gleichen Spieler. Ich denke, die Liga ist dieses Jahr wirklich sehr interessant und extrem ausgeglichen. Leoben ist mit den Transfers aber natürlich Favorit. Das liegt auf der Hand, wenn solche Spieler verpflichtet werden. Trotzdem ist die Liga schwierig, denn jede Mannschaft hat gute Spieler und nirgends ist es einfachQ zu gewinnen.

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung? Wie war der Eindruck aus den ersten Tests?

Emin Sulimani: "Sehr gut bislang. Hatten das erste Spiel gegen Hartberg, wo wir ein 0:0 erreichten – da war ich sehr zufrieden. Auch gegen Bad Leonfelden haben wir 3:1 gewonnen. Die Wochen sind aktuell trotzdem sehr hart, und dann musst du am Wochenende auch nochmal 90 Minuten spielen. Alle Spieler ziehen aber gut mit und damit sind wir sehr zufrieden.

Ligaportal: Start im ÖFB-Cup gegen Dietach?

Emin Sulimani: "Ein schwieriges Los! Dietach hat drei bis vier Spieler im Kader, die in der Bundesliga gespielt haben. Sie sind nicht umsonst Vizemeister in der OÖ-Liga geworden – die sind Vizemeister geworden, weil sie Qualität haben. Ich weiß auch, wie schwierig es auf ihrem Kunstrasen zu spielen ist. Die Vorgabe ist trotzdem der Aufstieg! Nichtsdestotrotz wird es ein ganz spannendes Spiel.

Ligaportal: Zum Ligastart geht’s zum DSC!

Emin Sulimani: "Es gibt angenehmere Gegner am ersten Spieltag. Deutschlandsberg kennen wir seit Jahren. Sie sind eine heimstarke Mannschaft und gestandene Truppe. Ich denke, wir sind aber ganz gut drauf.

Foto: Harald Dostal

F.H.