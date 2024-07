Steyr präsentiert weitere Neuzugänge sowie Abgänge

Details Samstag, 13. Juli 2024 13:37

Vor dem heutigen Testspiel gegen den Kremser SC vermeldet der SK Vorwärts Steyr drei weitere Neuzugänge sowie auch Abgänge für die anstehende Saison in der Regionalliga Mitte. Besonders die Torhüter-Position war nach dem Abgang von Stammkeeper Valerian Hüttner noch offen. Diese konnte nun nachbesetzt werden.

v.l. die Neuzugänge Josef Gruber, Stjepan Kovacevic und Michael Oberwinkler

Neuer Schlussmann

Mit Josef Gruber verpflichtet der SKV einen spannenden Torhüter aus der OÖ-Liga. Letzte Saison war er in Bad Schallerbach, wo er in 30 Spielen achtmal ohne Gegentor blieb. Der 26-Jährige schnupperte beim GAK sogar schon Zweitliga-Luft – ein Einsatz blieb ihm aber verwehrt. Steyr-Sportchef Perzy kennt den Keeper zudem noch aus seiner Zeit bei Hertha Wels. "Josef Gruber ist ein sehr guter Tormann mit Regionalliga-Erfahrung. Ich kenne ihn schon aus gemeinsamen Zeiten bei Hertha Wels. Er ist ein verlässlicher Bursche mit Top-Einstellung. Vor allem auch sein gutes Spiel mit dem Fuß ist wichtig für unser Spiel und unsere Spieleröffnung", so der sportliche Leiter der Rot-Weißen.

Defensivhühne aus der OÖ-Liga

Weitere Verstärkung kommt von Union St. Martin/M. Der 1,98 Meter große Stjepan Kovacevic wechselt aus dem Mühlviertel an die "Volksroad". Nach dem Abgang von Milan Ziric dürfte "Kova", wie er in Steyr genannt wird, der adäquate Ersatz sein. Perzy: "Kova bringt uns wieder ein bisschen mehr Körperlichkeit in den Kader. Er kommt aus der OÖ-Liga und wir schauen jetzt, dass wir ihn Regionalliga-fit machen. Über die nächsten Wochen wird er sicherlich hinsichtlich Fitness zulegen und ist dann eine Top-Alternative für uns.“ Kovacevic selbst freut sich, bei so einem großen Verein untergekommen zu sein: "Der SK BMD Vorwärts Steyr ist ein großer Name im österreichischen Fußball und hat eine tolle Tradition. Ich wollte unbedingt diesen Schritt wagen und bin sehr froh, dass es geklappt hat."

Leihgabe aus Wels

Vom Ligakonkurrenten und Aufstiegskandidaten Hertha Wels schnappt sich die Vorwärts den 23-jährigen Offensivspieler Michael Oberwinkler leihweise für eine Saison. In der vergangenen Spielzeit verpasste Oberwinkler nur eines von 30 Regionalliga-Matches. "Michael Oberwinkler ist ein sehr erfahrener Regionalligaspieler, den ich ebenfalls aus Welser-Zeiten kenne. Ein sehr laufstarker, geradliniger Spieler, der unglaublichen Speed mitbringt", ist Perzy vom neuen Mann begeistert.

Weitere Abgänge

Neben den ohnehin bekannten Abgängen (siehe HIER) gesellen sich nun vier weitere Spieler dazu. Patrick Bilic (Amateure Steyr), Max Richter (noch unbekannt), Bojan Lukic (noch unbekannt) und Paul Staudinger (Wiener Viktoria) verlassen den Verein und nehmen eine neue Herausforderung an.

Foto: SKV