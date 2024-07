"Wollen sorgenfreie Saison spielen" – UVB-Sportchef Omer Tarabic im Gespräch

Details Dienstag, 16. Juli 2024 07:30

Nach einer ganz schwierigen abgelaufenen Saison brennen die Mannschaft wie auch das Trainerteam der UVB Vöcklamarkt auf die neue Spielzeit. Mit einigen neuen Gesichtern soll es diesmal eine "sorgenfreie" Saison werden. LIGAPORTAL sprach mit dem sportlichen Leiter der Hausruckviertler, Omer Tarabic, über die letzte Saison, Neuzugänge sowie Abgänge und wagte einen Ausblick auf die anstehenden 30 Runden.

Voll motiviert geht der Kader rund um Trainer Bernhard Kletzl (hier im Bild) in die neue Saison

Letzte Saison

„Es war eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen, extrem nervenaufreibend, mental herausfordernd und intensiv. Wir hätten absteigen können und sind dann im Endeffekt neunter geworden“, beschreibt UVB-Sportchef Tarabic die abgelaufene Spielzeit. Es war wirklich alles andere als einfach. Das zeigt sich alleine daran, dass man erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt fixieren konnte – mit 39 Punkten!! Dies ist mittlerweile aber schon wieder Schnee von gestern, denn es liegt der Fokus bereits wieder auf der Vorbereitung für die neue Saison. Seit Ende Juni wird schon im BLACK CREVICE Stadion für die neue Saison geschuftet, um diesmal nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.

Transfers

Für Tarabic waren die letzten Wochen "sehr intensiv", wie er selbst beschreibt. Es wurde bereits eifrig am Kader für die neue Saison gebastelt und einige Zu- aber auch Abgänge stehen bei der UVB fest. Mit Andrej Pavlovic (zuletzt bei Wacker Burghausen/Regionalliga Bayern) verstärkt ein ganz spannender Mann die Hausruckviertler. Anfang der letzten Saison kickte der Flügelspieler noch in der slowenischen ersten Liga, wo er in zehn Spielen sogar zwei Tore erzielen konnte. Im Winter verschlug es in die Regionalliga Bayern zu Wacker Burghausen. Weiters konnte mit Lukas Schlosser von der Union Gurten ein Mittelstürmer aus dem Umkreis an Land gezogen werden. In der abgelaufenen Saison erzielte der Nachfolger für Ex-UVB-Torgarant Franko Knez vier Tore. Mit Alexandru Tismonar wird die Vöcklamärkter ein junger Rumäne verstärken. "Er ist ein spannender Mann aus der zweiten rumänischen Liga, 22 Jahre und ein Offensivspieler. „Coole Sache, dass er sich uns anschließt“, freut sich Tarabic über den Transfer. Niklas Sickinger stößt von den jungen Wikingern zu den Grün-Gelben. Von der SPG Taufkirchen/Michelnbach wechselt mit Gabor Barta ein junger ungarischer Mittelfeldspieler an die Vöckla. Bei den ohnehin jugendorientierten "Moakan" wird aber auch auf den eigenen Nachwuchs gesetzt. Roland Krempler (22) und Dion Krasniqi (18) wurden von der zweiten Mannschaft (Bezirksliga Süd) hochgezogen.

Allerdings musste die UVB kadertechnisch auch Rückschläge hinnehmen. Mit Denis Brozik, wechselt zu Aufsteiger Oedt, verlor man einen absoluten Schlüsselspieler. „Der Abgang von Denis schmerzt natürlich. Wir hätten sehr gerne mit ihm verlängert“, sagt Tarabic. Weiters verlassen mit Umberto Gruber und Lukas Purkrabek (beide nach Ostermiething) und Franko Knez drei weitere Spieler mit viel Erfahrung die UVB. Damit hat man nun nicht nur den Einser-Stürmer, sondern auch die Doppelsechs (Brozik & Gruber) verloren.

Die Zielsetzung

"Hinter uns liegt ein großer Umbruch. Wir haben einige wichtige Stützen verloren und unsere ohnehin schon junge Mannschaft noch einmal verjüngt. Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen“, beschreibt Tarabic den Plan für 2024/25. Weiters spielt die UVB diesmal auch erstmals im OÖ Landescup mit. „Landescup ist für uns absolutes Neuland. Als Regionalligist spielt man da aber nicht nur mit – wir wollen den schon gewinnen und brauchen uns hier auf keinen Fall verstecken“, lautet die Kampfansage aus Vöcklamarkt. Zudem sind es vor der Meisterschaft gute Testmöglichkeiten auf Pflichtspielebene. Den ersten Probegalopp gab es übrigens schon Anfang Juli gegen den rumänischen Erstligisten Universitatea Cluj, der mit 5:0 verloren ging. Für Tarabic war das Spiel gegen so einen Gegner trotzdem "eine geile Sache". Gegen Austria Salzburg setzten sich die "Moaka" mit 1:0 durch, ehe man mit einem 0:0 in Dietach die Sommertestspiele beendete.

Foto: UVB Vöcklamarkt

