SV Wildon vs. Bundesligist BW Linz: "Im ÖFB-Cup ist immer alles möglich!"

Das Los hat entschieden. SV Wildon, sensationeller Aufsteiger aus der steirischen Landesliga in die Regionalliga Mitte, trifft in der ersten ÖFB-Cup-Runde 2024/25 auf BW Linz. Damit gastiert ein Klub aus der ADMIRAL Bundesliga bei den Südsteirern. Wir sprachen an dieser Stelle mit Wildon-Leistungsträger Patrick Schlatte.

Wildon sicherte sich in der letzten Runde den Meistertitel in der Landesliga

"Wir freuen uns natürlich darüber, dass wir uns mit einem Bundesligaverein messen dürfen", schickt Kicker Patrick Schlatte voraus. "Man muss aber dazu sagen, dass das eine richtig harte Angelegenheit wird und ein Weiterkommen einen super Tag von uns braucht und einen schlechten des Gegners. Aber derzeit is noch Urlaubsstimmung (grinst). Denn wir haben eine Woche frei bekommen, da wir bereits am 20. Juni angefangen haben zu trainieren."

Die Wildoner hoffen jedenfalls auf ordentlich Anhang aus Linz. "Die Blauweißen sind bekannt für ihre tollen Fans", so Schlatte, der schon Erfahrung im Cup hat. "Naja, im Cup ist immer alles möglich, ich war mit Gleichenberg auch gegen Wattens und Admira dabei, hat auch niemand mit uns gerechnet und hatten nach den beiden Spielen 8:2 Tore", hat er durchaus Selbstvertrauen.

Dementsprechend freuen sich Schlatte und Co. auf das Aufeinandertreffen mit den Oberösterreichern, die im Vorjahr die Klasse in der Bundesliga gehalten haben. "Wir brauchen gar nicht zu diskutieren, wer hier Favorit ist. Wir werden aber alles in die Waagschale werfen und eine bestmögliche Figur machen." Wie schaut es wirklich sportlich aus? "Es ist eine tolle Gelegenheit für die Spieler, sich zu präsentieren. Ich denke, diese Möglichkeit werden alle zu nutzen versuchen", so Schlatte.

Foto: RIPU