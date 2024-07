Nach Zwangsabstieg: Ist DSV Leoben zum Aufstieg verdammt?

Details Dienstag, 23. Juli 2024 18:10

Der DSV Leoben musste trotz sportlichem Höhenflug in der 2. Liga aufgrund der nicht erteilten Lizenz den bitteren Gang zurück in die Regionalliga Mitte antreten. Kurz vor der nicht erteillten Lizenzierung präsentierten die Leobener die neue sportliche Leitung um Thomas Janeschitz. Wir wollten vom neuen Sportchef nun wissen, mit welcher Zielsetzung man in die neue Saison geht.

DSV Leoben hat eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich

Eines vorweg: Die Leobener konnten einen Großteil des Kaders aus der 2. Liga halten. Damit ist man wohl einer der Top-Favoriten auf den sofortigen Wiederaufstieg. Ist man gar zum Aufstieg verdammt? "Klar ist, dass wir aufsteigen wollen, wir wissen aber auch, dass eine herausfordernde Saison vor uns liegt", so der sportliche Leiter Thomas Janeschitz gegenüber LIGAPORTAL. "Wir haben vollstes Vertrauen ins Trainerteam und in die Spieler und freuen uns, dass es bald losgeht."

Wer wird der größte Konkurrent um den Titel? "Wir schauen nicht auf andere, sondern nur auf uns. Wir werden uns bestmöglich auf die Aufgaben vorbereiten und dann werden wir sehen, was herauskommt", so die Janeschitz weiter, der auch betont, dass man gut eingekauft hat. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie man Top-Torjäger Deni Alar ersetzen wird.

Ob man den bitteren Abstieg schnell aus den Köpfen der Spieler gebracht hat? "Solche Dinge sind zu akzeptieren. Da musste also niemand etwas aus den Köpfen bringen", so Janeschitz. Viel wichtiger sei die Reaktion auf den Abstieg. "Wir freuen uns auf den Saisonstart", so Janeschitz.