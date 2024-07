ÖFB-Cup: Union Gurten will "LASK heißen Tanz liefern"

Details Freitag, 26. Juli 2024 11:17

Am heutigen Freitag um 18 Uhr ist es so weit (LIVE im LIGAPORTAL-Liveticker): Dann trifft Union Gurten in der ersten Runde des ÖFB-Cups 2024/25 auf LASK Linz. Die Rollen sind klar verteilt. Dennoch sollten die Linzer vor dem Klub aus der Regionalliga Mitte gewarnt sein. Immerhin brachten die Gurtener im Vorjahr SK Rapid an den Rand einer Niederlage. Kapitän Thomas Reiter erzählt im Interview, was es braucht, um die Linzer aus der Bundesliga zu schlagen.

LIGAPORTAL: Wie und wo hast du die Auslosung miterlebt? Thomas Reiter: Ich war bei mir zu Hause auf der Couch. Wir mussten ja ziemlich lange warten, bis wir gezogen wurden. Anfangs habe ich natürlich schon auf ein Heimspiel mit einem vermeintlich „machbaren“ Gegner in der ersten Cuprunde gehofft, aber als es bei der Ziehung immer mehr in Richtung Bundesliga gegangen ist, habe ich mir gewünscht, dass es wieder ein richtig großer Gegner wird. LIGAPORTAL: Was war dein erster Gedanke, als euch letztendlich der LASK zugelost wurde? Thomas Reiter: Schon wieder so ein geiles Spiel! Die Freude war auf jeden Fall groß! Für unsere Mannschaft gibt es nichts Geileres als solche Spiele. Dafür spielen wir Fußball! LIGAPORTAL: Wie stellt ihr euch jetzt auf diesen Cupschlager ein? Thomas Reiter: Im Prinzip gibt es eigentlich keine außergewöhnlichen Vorbereitungen für dieses Spiel. Das Einzige, was wir auch in der Mannschaft besprochen haben, ist, dass unsere Motivation durch dieses Highlight direkt zum Saisonstart nochmal größer ist. Gerade, wenn wir wie letztens bei 35 Grad trainieren müssen, ist das nicht gerade von Nachteil. LIGAPORTAL: Mit welchen Stärken kann das Team aus Gurten gegen Mannschaften wie den LASK punkten? Thomas Reiter: Mit unserer mannschaftlichen Geschlossenheit! Dass die Einzelspieler des LASK weit über uns zu stellen sind, ist natürlich allen bewusst, aber als Mannschaft können wir schon so manchen besseren gegnerischen Spieler „neutralisieren“ und so unsere Qualitäten ausspielen. Nach den beeindruckenden Leistungen bei den Cupspielen gegen SK Rapid oder Red Bull Salzburg liest man sogar von eingefleischten LASK-Fans, dass ihr ein starker und nicht zu unterschätzender Gegner seid. LIGAPORTAL: Was macht das mit euch? Thomas Reiter: Da sind wir natürlich sehr stolz darauf! Wir haben uns das gemeinsam in den letzten Jahren hart erarbeitet, dass wir nicht das Wunschlos von den Bundesligisten sind. Die Mannschaft des LASK wird sicherlich auch drauf eingestellt werden, dass wir nicht zu unterschätzen sind. Es muss halt immer vieles passen, und es gehört natürlich auch das Quäntchen Glück dazu, aber wir wissen, was wir können. An einem sehr guten Tag von uns und einem schlechten Tag vom LASK haben wir sicherlich auch unsere Möglichkeiten, wobei der LASK sicherlich noch schwerer einzustufen ist als Rapid im Vorjahr. LIGAPORTAL: Nach Red Bull Salzburg, Rapid und LASK – welcher Cup-Gegner soll es 2025 werden? Thomas Reiter: Wenn man durchzählt, fehlen nicht mehr viele von den Top-Vereinen! Wäre natürlich auch mal nicht schlecht, wenn wir vielleicht Sturm Graz als Gegner hätten. Aber auch ein Derby gegen SV Ried wäre mal was Schönes. LIGAPORTAL: Deine Aussage im Vorjahr war, dass ihr Rapid „herhau’n“ werdet. Wie lautet deine Kampfansage für das Cupspiel gegen den LASK? Thomas Reiter: Unsere neue Kampfansage werden wir bis zum Cupspiel intern erarbeiten, aber wir werden natürlich bereit sein für einen heißen Tanz! Foto: Reinhard Schröckelsberger