SC Weiz und USV St. Anna/A. wollen Zweitligisten fordern

Von Freitag bis Sonntag steht die erste ÖFB-Cup-Runde auf dem Programm. Damit heißt es vielerorts für Regionalliga-Mitte-Vereine David gegen Goliath, so unter anderem für den SC Weiz gegen Lafnitz oder Gurten gegen LASK. Im Liveticker von LIGAPORTAL kannst du die Spielstände mitverfolgen.

Der DSV Leoben, DSC und Wallern haben die vermeintlich leichtesten Gegner vor der Brust, nämlich die Wiener Viktoria aus der Regionalliga Ost bzw. Kitzbühel aus dem Westen. Toni Polster, der bei den Meidlingern auf der Trainerbank sitzt, wird seine Truppe aber bestmöglich auf die Obersteirer eingestellt haben. Gleiches gilt für die Kitzbüheler (im LIGAPORTAL-Liveticker). Deutschlandsberg empfängt am Freitag um 19:30 Uhr den SK Korneuburg. Union Dietach trifft auf FC HOGO Hertha Wels, Treibach um 18:30 auf Kapfenberg aus der 2. Liga, Wildon am Samstag auf BW Linz aus der Bundesliga.

Ebenso am Samstag spielt St. Anna am Aigen gegen Zweitligist Admira. "Wir werden alles in die Schlacht werfen und vielleicht gelingt uns ja eine Sensation", so der sportliche Leiter Hannes Matheuschitz.

Weiz empfängt am heutigen Freitag Lafnitz aus der 2. Liga: "Mit Lafnitz wartet auf uns eine schwierige Aufgabe in der 1. Runde des ÖFB-Cups. Gegen ein Profiteam sind wir natürlich der Außenseiter, aber wir sehen unsere Chancen und haben uns dementsprechend auf den Gegner vorbereitet. Mit unseren tollen Fans im Rücken können wir diese Hürde sicherlich meistern“, so Matthias Pusnik, Sportlicher Leiter der Weizer (im LIGAPORTAL-Liveticker).