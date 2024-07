Kurz vor dem Pflichtspielstart: Wallern-Coach Horst Haidacher im Interview

Details Freitag, 26. Juli 2024 16:40

Der überraschende Überflieger der vergangenen Saison, der SV Wallern, war über die fast gesamte Saison im Spitzenfeld der Tabelle angesiedelt und spielte lange um den Vizemeistertitel mit. In den letzten Runden gingen den Trattnachtalern aber schlussendlich etwas die Körner aus, weshalb es schlussendlich nur der 6. Platz im Endklassement war. In der kommenden Spielzeit will sich Wallern im oberen Mittelfeld der Tabelle erneut beweisen. LIGAPORTAL sprach mit dem Trainer der Oberösterreicher, Horst Haidacher:

Bei den Trattnachtalern soll auch dieses Jahr oft gejubelt werden

Ligaportal: Kannst du noch ein kurzes Statement zur letzten Saison abgeben. Ihr habt euch lange oben festgehalten, seid am Ende aber noch abgerutscht. Wie bewertest du die erste Saison als Wallern-Coach in der Regionalliga?

Horst Haidacher: "Im Großen und Ganzen war es eine sehr erfolgreiche Saison. Wir haben unsere Ziele allesamt erreicht und kamen unter die Top-3 aus Oberösterreich. Sicherlich war der Schluss dann etwas schwieriger mit einigen Verletzungen und Spielern, die teilweise auf anderen Positionen spielen haben müssen.

Ligaportal: Wie bewertest du die Transferphase? (Zu den Transfers)

Horst Haidacher: "Mit den Transfers sind wir sehr zufrieden. Natürlich schmerzen die Abgänge, vor allem menschlich, aber auch qualitativ sehr, doch mit den Neuzugängen haben wir sicher den Konkurrenzkampf wieder geschärft, da wir nun auf allen Positionen besetzt sind.

Ligaportal: Du hast gesagt, die Vorbereitung läuft nicht schlecht. Was für einen Eindruck hast du aus den Testspielen?

Horst Haidacher: "Sehr gut! Bei der 0:2-Niederlage gegen Blau-Weiß sind wir echt stark aufgetreten und haben es ihnen sehr schwer gemacht und kamen auch selbst zu einigen Möglichkeiten. Auch die Leistung gegen Schallerbach war bis zur 60. Minute richtig gut. Die Neuzugänge haben auch bereits einen sehr guten Eindruck hinterlassen."

Ligaportal: Im ÖFB-Cup wartet nun Kitzbühel. Was ist das Ziel?

Horst Haidacher: "Gegen einen ebenbürtigen Gegner aus der selben Ligahöhe rechnet man sich natürlich etwas aus. Sie haben sicherlich auch Qualität, weshalb wir versuchen, so viele Informationen wie möglich zu bekommen, um uns gut vorbereiten zu können. Es wird ein 50:50-Spiel, wo wir mit Heimvorteil aber weiterkommen möchten."

Ligaportal: Zum Liga-Auftakt wartet der Aufsteiger aus Treibach. Was erwartet man sich in Kärnten?

Horst Haidacher: "Wir waren zuletzt auswärts ohnehin nicht so beständig und möchten uns hier gerne bessern. Umso mehr gefällt es mir, dass wir nun gleich mit einem Auswärtsspiel starten können. Der Gegner an sich ist schwer einzuschätzen, wir haben aber unsere Informationen schon bekommen und werden auch noch weitere erhalten. Wir möchten dort zum Start jedenfalls gleich mal Zählbares mitnehmen."

Ligaportal: Was erwartest du dir von der Regioinalliga Mitte in der neuen Saison und was ist euer Saisonziel?

Horst Haidacher: "Ich denke, mit den Mannschaften, welche auf- bzw. abgestiegen sind, ist die Liga eindeutig besser geworden. Man muss jede Woche hart arbeiten und alles investieren, damit man wöchentlich Punkte holen kann. Wir wollen uns defenitiv in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Man muss aber aufpassen, die Ziele nicht zu hoch zu stecken – besonders am Anfang der Saison. Wenn wir aber wieder so abschneiden wie in der letzten Saison, wäre es erneut erfolgreich. Zudem ist das Detail mit den acht Oberösterreichern nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Zuschauer sehr toll. Der Start kann kommen!"

Foto: Harald Dostal