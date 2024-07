ASKÖ Oedt nach Cup-Los Austria Wien: "Jungs werden alles reinwerfen!"

Details Montag, 29. Juli 2024 21:36

Das Los hat entschieden. Der ASKÖ Oedt aus der Regionalliga Mitte trifft in der zweiten ÖFB-Cup-Runde 2024/25 auf keinen Geringeren als Austria Wien. Damit gastiert der Rekord-Cup-Sieger bei den Òberösterreichern, die sich am Samstag gegen Hohenems durchsetzen konnten (zum Bericht). Wir sprachen an dieser Stelle mit dem sportlichen Leiter Gerald Baumgartner.

Austria Wien-Spielmacher Dominik Fitz traf zur Führung für die Veilchen in der ersten Runde.

"Natürlich ist Austria Wien ein tolles Los - wir freuen uns sehr", schickt Sportchef Gerald Baumgartner voraus. "Wir rechnen mit vielen Fans. Das ist für die Vereinskasse natürlich genial", freut er sich auf Begegnung mit den Veilchen, die zwar sportlich seit Jahren Probleme haben, als Gegner für einen Amateurverein aber nichts an Attraktivität verloren hätten. "Wir haben uns die Auslosung am Sonntag natürlich angeschaut und waren gespannt, wer gezogen wird. Dass es dann Austria geworden ist, ist super."

Und wie schaut es sportlich aus? "Wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen und es dem Gegner nicht leicht machen", so Baumgartner, der die Favoritener aber natürlich als haushohen Favoriten sieht. "Die Jungs werden aber super auf den Gegner eingestellt sein und alles reinwerfen."

