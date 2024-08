BREAKING: Hertha Wels entlässt Cheftrainer Sulimani

Details Donnerstag, 08. August 2024 11:15

Hammer in der Regionalliga Mitte! Emin Sulimani ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer des FC Hertha Wels. Zu dieser Entscheidung kam die sportliche Leitung gemeinsam mit der Vereinsführung. Bis zur Bekanntgabe eines Nachfolgers wird die Mannschaft von FC Hertha Wels Juniors Trainer Reinhard Furthner betreut. Er wird bereits das heutige Abschlusstraining sowie das morgige Heimspiel gegen den SC Weiz leiten.

Nach fast 2,5 Jahren als Cheftrainer der Hertha muss Emin Sulimani nun den Trainerstuhl räumen

Sportdirektor Rene Swete: „Vorweg möchte ich mich bei Emin Sulimani für die Zusammenarbeit in den letzten Wochen bedanken. Auf persönlicher Ebene ist es ein mehr als schmerzvoller Schritt, für den wir uns als Verein gemeinsam entschieden haben. Allerdings sehen wir den sportlichen Prozess in den letzten Monaten als stagnierend an und daher ist dieser Schritt unumgänglich. Ich wünsche Emin für seine weitere Karriere nur das Beste und weiterhin viel Erfolg.“

Klubmanager Peter Huliak: „Emin hat großartiges für den Verein geleistet und hat bis in den Herbst 2023 auch eine stolze Serie von 25 ungeschlagenen Spielen geschafft. Leider war die Entwicklung der letzten Wochen und Monate absolut nicht im Rahmen unserer Erwartungen. Aus diesem Grund, und um unsere Zielsetzung nicht zu gefährden, war dieser Schritt unumgänglich und auch zu diesem Zeitpunkt notwendig. Ich bedanke mich bei Emin für fast 2,5 Jahre als Cheftrainer der FC Hertha Wels und wünsche ihm alles Gute in der Zukunft!“

Foto: Harald Dostal