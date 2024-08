Carsten Jancker: Ein deutsch-österreichisches Kapitel - Zum 50. Geburtstag eines Fußballidols

Details Mittwoch, 28. August 2024 15:09

Heute feiert Carsten Jancker seinen 50. Geburtstag - ein Rückblick auf das erste halbe Jahrhundert im Leben eines Mannes, der in Österreich seine Heimat gefunden hat und aktuell Trainer beim DSV Leoben ist. Herzlichen Glückwunsch!

Carsten Jancker als Trainer beim DSV Leoben, immer engagiert, oft beinahe auf Ballhöhe

Ein Deutscher findet seine Heimat in Österreich

Heute feiert Carsten Jancker, der bullige Stürmer mit einer beeindruckenden Karriere, seinen 50. Geburtstag. Obwohl er in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, hat Jancker in Österreich nicht nur seinen sportlichen Durchbruch geschafft, sondern auch seine persönliche Heimat gefunden. Seine Geschichte ist eng mit Wien und der österreichischen Fußballlandschaft verknüpft, die ihn zu einem der bekanntesten Stürmer seiner Generation gemacht hat.

Vom Kölner Abstellgleis nach Wien: Der Durchbruch bei Rapid

Als junger Spieler beim 1. FC Köln hatte Carsten Jancker es schwer, Fuß zu fassen. In einer Mannschaft, die ihm wenig Vertrauen schenkte, kämpfte er vergeblich um seine Chance. Doch was Köln als Fehleinkauf betrachtete, wurde für den SK Rapid Wien zum Glücksfall. 1995 wechselte Jancker nach Wien und fand dort nicht nur seinen sportlichen Durchbruch, sondern auch eine neue Heimat. Skender Fani, der legendäre Manager von Hans Krankl und Toni Polster, vermittelte den Hünen nach Hütteldorf.

Bei Rapid Wien blühte Jancker auf. Mit seiner körperlichen Präsenz und seinen Torjägerqualitäten avancierte er schnell zum Leistungsträger und Liebling der Fans im Westen von Wien. In der Saison 1995/96 führte er mit seinen Toren Rapid sensationell bis ins Finale des Europapokals der Pokalsieger. Zwar unterlag man Paris Saint-Germain knapp mit 0:1, doch Jancker hatte sich bereits als unverzichtbarer Teil der Mannschaft etabliert und machte sich international einen Namen.

Liebe und Leben in Wien

Nicht nur sportlich, sondern auch privat fand Carsten Jancker in Wien sein Glück. Während seiner Zeit bei Rapid lernte er seine spätere Frau kennen. Diese Begegnung sollte sein Leben nachhaltig prägen und vertiefte seine Bindung zu Österreich. Seitdem lebt Jancker in Österreich und hat dort seine Wurzeln geschlagen. Wien und Umgebung wurden für ihn nicht nur zu einem Ort des Erfolgs, sondern zu seiner dauerhaften Heimat, in der er seine Familie gründete und bis heute lebt.

Erfolgreiche Jahre beim FC Bayern und Rückkehr nach Österreich

Nach seinen beeindruckenden Leistungen in Wien folgte der Wechsel zum FC Bayern München, wo Jancker seine erfolgreichsten Jahre erlebte. Mit Bayern gewann er vier deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokale und krönte seine Karriere 2001 mit dem Gewinn der UEFA Champions League. Jancker wurde mit der Nationalmannschaft Vize-Weltmeister 2002.

Doch trotz dieser Erfolge in Deutschland zog es Jancker später wieder zurück nach Österreich. Nach seiner Zeit bei Bayern München wechselte Jancker 2002 zu Udinese Calcio - es folgten Stationen beim 1. FC Kaiserslautern und bei Shanghai Shenhua in China, bevor er seine Karriere beim SV Mattersburg ausklingen ließ. 2009 beendete Jancker seine aktive Laufbahn.

Ein Leben nach dem aktiven Fußball: engagierter Trainer mit klarer Linie

Auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb Jancker Österreich treu. Nach Stationen als Trainer und Co-Trainer, unter anderem bei Rapid Wien und in der Jugendabteilung des FC Bayern, hat er sich nun auch in der Steiermark einen Namen gemacht. Als Trainer des DSV Leoben in der Regionalliga zeigt Jancker, dass er nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer Erfolg hat.

Unter seiner Führung hat der Verein in dieser Saison alle Spiele in der Liga gewonnen – eine beachtliche Leistung, die seine fachliche Kompetenz und seine Fähigkeit, ein Team zu formen, unterstreicht. Dies nachdem er kurzfristig seinen Sessel verlassen musste und letzte Saison wieder Cheftrainer wurde. Die neuere Geschichte des DSV ist für alle Zeit mit Jancker verbunden.

Ein halbes Jahrhundert und tief verwurzelt in Österreich

Heute, an seinem 50. Geburtstag, kann Carsten Jancker auf eine beeindruckende Karriere und ein erfülltes Leben in Österreich zurückblicken. Der Fußball, der sein Leben geprägt hat, bleibt auch weiterhin ein zentraler Bestandteil seines Alltags. Die Leidenschaft, die ihn einst auf dem Platz angetrieben hat, setzt er nun als Trainer fort. In Österreich, wo er seine Heimat gefunden hat, ist er ein geschätzter Fußballlehrer, der seine umfangreiche Erfahrung an die nächste Generation weitergibt.

Herzlichen Glückwunsch Carsten Jancker

Carsten Jancker ist den Fans als kompromissloser, körperlich starker und zugleich torgefährlicher Stürmer in Erinnerung geblieben. Seine Karriere war geprägt von Erfolgen auf Vereinsebene, beeindruckenden Leistungen in der Nationalmannschaft und einem starken Willen, sich immer wieder durchzusetzen.

Dass Jancker in Österreich seine Heimat gefunden hat und dort jungen Spielern seine Erfahrung weitergibt, ist ein weiterer Beweis für seine Liebe zum Fußball und zu unserem Land.

An seinem 50. Geburtstag zeigt sich: Carsten Jancker ist und bleibt ein Mann des Fußballs – und Österreich hat in ihm einen geliebten Deutschen gefunden!

Bericht Florian Kober

Fotocredits: Ripu-Richard Purgstaller Sportfotos