FC Gleisdorf saniert Stadionrasen – Heimrecht für drei Spiele getauscht

Details Mittwoch, 28. August 2024 22:24

Der FC Gleisdorf hat sich aufgrund des schlechten Zustands des Rasens im Solarstadion zu einer umfassenden Sanierung des Spielfelds entschlossen. Diese Entscheidung führt dazu, dass die nächsten drei Heimspiele der Regionalligamannschaft und der Unterligamannschaft als Auswärtsspiele ausgetragen werden. Im Frühjahr sollen diese Partien dann im Solarstadion nachgeholt werden.

Seit Monaten macht der Rasen in Gleisdorf Probleme - nun wird gehandelt.

In einer offiziellen Aussendung teilte der Verein mit, dass die Sanierungsarbeiten unverzüglich beginnen, um den Rasen für den weiteren Saisonverlauf wieder in optimalen Zustand zu versetzen. Die Maßnahme ist notwendig geworden, nachdem der Rasen in den letzten Monaten massive Probleme verursacht hatte. Auch die Amateure des SK Sturm, die das Stadion ebenfalls nutzen, mussten ihre Spiele bereits in anderen Stadien austragen. Die Gleisdorfer selbst hatten bis dato alle Spiele in ihrem Heimstadion absolviert.

Konkret betrifft der Heimrechttausch die folgenden Spiele:

Regionalliga Mitte, KM I

Meisterschaftsspiel gegen SV Wallern/St. Marienkirchen

Mittwoch, 4. September 2024

Sportanlage Wallern, 19:00 Uhr

Meisterschaftsspiel gegen Vorwärts Steyr

Freitag, 13. September 2024

LIWEST Arena, Steyr, 19:00 Uhr

Unterliga Süd, KM II

Meisterschaftsspiel gegen SV Feldbach

Freitag, 13. September 2024

Sparkassenstadion Feldbach, 19:00 Uhr

Die Verlegung dieser Heimspiele bedeutet, dass die Mannschaften des FC Gleisdorf in den kommenden Wochen auf fremdem Platz antreten müssen. Für die Fans mag dies eine Enttäuschung sein, doch der Verein betont, dass die Sanierung des Rasens notwendig ist, um langfristig wieder unter optimalen Bedingungen spielen zu können.

Blick nach vorne: Rückkehr ins Solarstadion in wenigen Wochen

Der FC Gleisdorf zeigt sich zuversichtlich, dass die Sanierung des Rasens erfolgreich verlaufen wird und die Mannschaften in wenigen Wochen wieder in ihr gewohntes Stadion zurückkehren können. Bis dahin hofft der Verein auf das Verständnis der Anhänger und setzt alles daran, die anstehenden Auswärtsspiele erfolgreich zu gestalten.

Bericht und Foto Florian Kober