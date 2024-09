Marko Kovacevic ist der neue Chefcoach in Gleisdorf

Details Dienstag, 17. September 2024 20:48

Der FC Gleisdorf 09 hat eine wichtige Weichenstellung in der sportlichen Leitung vorgenommen. Heute gab der Verein bekannt, dass Marko Kovacevic als neuer Cheftrainer der Kampfmannschaft verpflichtet wurde. Dies ist eine entscheidende Maßnahme nach einem enttäuschenden Saisonstart in der Regionalliga-Saison 2024/25. Nach nur sechs Spieltagen und lediglich drei Punkten auf dem Konto trennte sich der Verein von seinem bisherigen Trainer Mag. Christoph Krasser. Die Mannschaft hatte fünf der sechs Spiele verloren, und nur ein einziger Sieg – ein 2:1-Erfolg gegen Wildon am dritten Spieltag – verhinderte eine komplette Punktlosigkeit.

Schlechte sportliche Bilanz führte zur Trennung - jetzt kommt es zum Neubeginn

Der Verein befand sich nach den ersten Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz, was den Druck auf den bisherigen Trainer enorm erhöhte. Bereits in der Vorsaison 2023/24 war der FC Gleisdorf 09 nur knapp dem Abstieg entgangen. Der erhoffte Neustart in die neue Spielzeit war allerdings nicht gelungen. Statt einer positiven Trendwende zeigte die Mannschaft weiterhin inkonstante Leistungen. Nach der Auftaktniederlage gegen den USV St. Anna folgten weitere schmerzhafte Rückschläge, darunter eine bittere 0:2-Niederlage gegen Wallern. Diese letzte Niederlage unter dem bisherigen Coach brachte letztlich den Stein ins Rollen und führte zur Entlassung von Krasser.

Damit ging für Christoph Krasser die Amtszeit als Cheftrainer zu Ende. Der Verein betonte, dass Krasser zwar engagiert gearbeitet habe, jedoch den sportlichen Erwartungen nicht gerecht werden konnte. Interimistisch übernahmen die sportliche Leitung und der bisherige Co-Trainer die Mannschaftsbetreuung, bis die Verpflichtung eines neuen Trainers verkündet wurde.

Marko Kovacevic: Der neue Mann an der Seitenlinie

Nur wenige Tage nach der Trennung von Krasser stellte der FC Gleisdorf 09 am 17. September 2024 seinen neuen Cheftrainer Marko Kovacevic vor. Kovacevic, der von 2015 bis 2024 als Langzeittrainer in Gnas tätig war, gilt als erfahrener und kompetenter Fachmann im steirischen Fußball. Der Verein zeigte sich überzeugt von der Verpflichtung Kovacevics und betonte in seiner Pressemitteilung, dass man sich bewusst für einen Trainer entschieden habe, der nicht nur sportliche Erfolge vorweisen kann, sondern auch in der Lage ist, junge Talente zu entwickeln und eine Mannschaft zu führen.

In der Pressemitteilung heißt es:

„Marko ist ein hervorragender Fachmann und hat in seinen vergangenen Stationen seine Fähigkeiten, eine Mannschaft zu führen und junge talentierte Spieler zu entwickeln, herausragend umgesetzt. Wir sind absolut davon überzeugt, mit Marko einen dynamischen, erfolgshungrigen Trainer verpflichtet zu haben, der unsere Mannschaft mit neuen Impulsen zum Erfolg führen wird.“

Kovacevic bringt also nicht nur die nötige Erfahrung mit, sondern auch eine klare Vision für die Entwicklung der Mannschaft. Besonders in Zeiten von Unsicherheit und sportlicher Krise scheint der FC Gleisdorf 09 großes Vertrauen in die Fähigkeiten von Kovacevic zu setzen. Der Verein erhofft sich durch seine Verpflichtung, endlich wieder auf Erfolgskurs zu kommen.

Unterstützung durch ein neues Trainerteam

Marko Kovacevic wird nicht allein für den sportlichen Turnaround verantwortlich sein. Ihm zur Seite stehen erfahrene Trainer und Spezialisten. Der Co-Trainer Sebastian Radakovics wird ihm dabei helfen, die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Willi Schantl übernimmt die Verantwortung als Tormanntrainer, während Martin Färber die Mannschaft in seiner Funktion als Physiotherapeut betreut.

Das neue Trainerteam ist hoch motiviert, den FC Gleisdorf 09 aus der Krise zu führen und frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. Die Fans und Verantwortlichen des Vereins hoffen, dass das neue Trainerteam in der Lage sein wird, der Mannschaft die nötige Stabilität und Konstanz zu verleihen, um in den kommenden Spielen eine Trendwende einzuleiten.

Ausblick

Die Aufgabe von Marko Kovacevic könnte herausfordernder kaum sein. Mit der Mannschaft am Tabellenende und der schlechten Form zu Saisonbeginn steht er unter erheblichem Druck, bald Ergebnisse zu liefern. Doch der Verein ist zuversichtlich, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Insbesondere seine Fähigkeit, junge Spieler zu entwickeln, könnten in der aktuellen Lage entscheidend sein. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der FC Gleisdorf 09 mit dieser Entscheidung den erhofften sportlichen Aufschwung erleben wird.

Hier die komplette Pressemitteilung FC Gleisdorf 09, 17.09.2024

"Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass der FC Gleisdorf 09 mit Marko Kovacevic einen neuen Cheftrainer für die Kampfmannschaft für sich gewinnen konnte.

Marko ist ein hervorragender Fachmann und hat in seinen vergangenen Stationen seine Fähigkeiten eine Mannschaft zu führen und junge talentierte Spieler zu entwickeln herausragend umgesetzt. Wir sind absolut davon überzeugt mit Marko einen dynamischen erfolgshungrigen Trainer verpflichtet zu haben der unsere Mannschaft mit neuen Impulsen zum Erfolg führen wird. Unterstützt wird er durch Sebastian Radakovics als Co-Trainer, Willi Schantl als Tormanntrainer und Martin Färber als Physiotherapeut."

Bericht Florian Kober

Fotos: H.Rieger