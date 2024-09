Paukenschlag in Leoben: Der DSV kickt Sportdirektor Janeschitz raus

Details Donnerstag, 19. September 2024 17:40

Der DSV Leoben löste den Vertrag von Sportdirektor Thomas Janeschitz. Die Entscheidung, sich von Janeschitz als Sportdirektor und Geschäftsführer der Profispielbetriebs GmbH zu trennen, wurde als das in diesem Moment Beste für den Verein betrachtet, heißt es in einer Stellungnahme des Vorstandes. Über das Warum und sonstige Modalitäten wurde gegenseitiges Stillschweigen vereinbart. Am laufenden Spielbetrieb ändern die Entscheidungen nichts. Am kommenden Wochende geht es für den DSV nach Deutschlandsberg und am nächsten Freitag empfängt man am Monte Schlacko den SC Weiz und freut sich wieder auf zahlreiche Fans.

Die Fans bleiben dem DSV weiterhin treu - egal ob mit, oder ohne Thomas Janeschitz

Wie uns allerdings ein Whistleblower berichtete, waren die letzten vier Monate wirtschaftlich bei weitem nicht so erfolgreich wie sportlich. Und wieder einmal geht es beim DSV ums liebe Geld. Die Verantwortlichen sind nun abermals gefordert, auch diese Probleme wieder in den Griff zu kriegen, denn die Mission 2028 soll weitergehen!

Statement vom DSV Leoben:

"Diese Entscheidungen mussten im Sinne des Vereins dringend getroffen werden und sind wir aufgrund der Gesamtentwicklung zu dem Entschluss gekommen, eine Neubesetzung an der Spitze der Gesellschaft vorzunehmen. Es geht darum den Traditionsverein DSV Leoben wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen und stabile finanzielle Verhältnisse herzustellen. Das sind wir unseren Mitarbeitern, den Spielern, der Region und nicht zuletzt den Fans schuldig. Dabei kann sich der Vorstand auch eines 10-köpfigen neugegründeten Wirtschaftsbeiratsteams bedienen, welches unentgeltlich ihr Knowhow zur Verfügung stellt und für den Verein arbeitet."







by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos