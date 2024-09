ASKÖ-Oedt-Trainer Russ: "Wollen die ganz vorne so lange wie möglich ärgern!"

Details Donnerstag, 26. September 2024 15:32

15 Punkte aus acht Spielen: Der ASKÖ Oedt kann mit der bisherigen Saison in der Regionalliga Mitte durchaus zufrieden sein. Man konnte fünf Partien gewinnen, verlor drei Mal. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Trainer Kurt Russ. Wir wollten wissen, wie seine Bilanz aussieht und was es braucht, damit am Freitag gegen SV Wallern der nächste Dreier auf dem Konto landet.

"Das Spiel gegen den SC Weiz hat gezeigt, dass wir auch viele Tore erzielen können, wenn es uns aufgeht“, so Kurt Russ, Trainer des Aufsteigers aus der OÖ-Liga. Er meint damit das 5:1 gegen die Oststeirer am Dienstag (zum Bericht). „Sicher kann die Partie anders laufen, wenn Weiz den Elfer trifft, aber die Jungs haben super gespielt, viel mehr investiert, das Spiel gemacht und auch verdient gewonnen“, sagt der Coach.

Positiv fällt auch Russs Bilanz der bisherigen Saison aus. „Ich denke, dass wir mit ein wenig Glück vier Punkte mehr am Konto hätten, aber der Fußball ist so. Auch wir werden das Glück erzwingen. Die fünf Siege sind trotzdem schwer in Ordnung. Die Richtung stimmt – die Mannschaft zieht auch voll mit. Es fehlt nur an Kleinigkeiten.“

Die Oedter sicherten sich in der Vorsaison in eindrucksvoller Manier den Meistertitel in der OOE-Liga. Man war also zu stark für die Liga. Wie sieht es in der Regionalliga jetzt aus? „Das ist von der Intensität her schon etwas ganz anders. In der OOE-Liga gibt es drei oder vier Vereine, die mitspielen können. In der Regionalliga musst du jede Woche voll da sein, sonst verlierst du das Match. Das war und ist aber allen bewusst. Sonst würden wir jetzt auch nicht mit fünf Siegen dastehen“, so Kurt Russ.

Derzeit liegt Oedt auf dem vierten Tabellenplatz. Ob man damit auch zum Saisonende zufrieden wäre? „Unser Ziel ist, vorne mitzuspielen, und die ganz vorne, so lange wie möglich ärgern zu können“ so Russ, der betont, dass der Fokus aber immer auf dem nächsten Spiel liegt. Das steht am morgigen Freitag um 19 Uhr gegen den SV Wallern an. „Wir müssen 100 Prozent konzentriert sein. Wallern hat einen Punkt weniger als wir. Sie werden uns nichts schenken. Wir sind aber gut vorbereitet und werden alles reinwerfen, um als Sieger vom Platz zu gehen.“