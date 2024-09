BREAKING! SC Weiz trennt sich von Trainer Alois Hödl

Details Samstag, 28. September 2024 18:24

So schnell kann es im Fußball gehen. Wir haben noch am Samstagvormittag mit Alois Hödl zur Niederlage gegen den DSV Leoben telefoniert, jetzt ist der Trainer beim SC Weiz Geschichte. Wie der Verein am Nachmittag bekanntgab, trennt sich der Verein vom Coach, der die Oststeirer im Winter vorige Saison übernahm und sie zum Klassenerhalt in der Regionalliga Mitte führte. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"Aufgrund der jüngsten sportlichen Entwicklung sehen wir uns dazu veranlasst, der Mannschaft einen neuen Impuls und frischen Schwung zu verleihen. Es gilt jetzt, gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln, zusammenzuhalten und vollen Einsatz zu zeigen. Unserem scheidenden Cheftrainer wünschen wir für die Zukunft das Beste", so der sportliche Leiter Matthias Pusnik in einer ersten Reaktion.