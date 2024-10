+++ BREAKING +++ Trainerwechsel in der Regionalliga Mitte

Details Montag, 07. Oktober 2024 13:03

Nachdem der bisherige Trainer der ASKÖ Oedt - Kurt Russ - den Verein am Sonntag darüber in Kenntnis gesetzt hat, sich einer neuen, lukrativen Herausforderung zu stellen und daher ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen kann, musste der RL-Mitte-Klub umgehend reagieren und verpflichtete Alexander Zellhofer als neuen Cheftrainer. Der 30-jährige Oberösterreicher betreute zuletzt den First Vienna FC, führte den Klub nach Meistertiteln in der Wiener Stadtliga und der Regionalliga Ost in die zweithöchste Spielklasse des Landes und etablierte diesen in der zweiten Liga.



Für den Inhaber der UEFA-A-Lizenz ist die Transdanubia Sportanlage kein unbekanntes Terrain. Bereits in der Frühjahrs-Saison 2018 fungierte Zellhofer als Co-Trainer des Oedter 1B-Teams.



„Nach der für uns doch sehr überraschenden Information von Kurt Russ ab sofort nicht mehr zur Verfügung zu stehen ist es uns gelungen, mit Alexander Zellhofer einen Trainer für uns zu gewinnen, der trotz seines jungen Alters auf eine Menge Erfahrung zurückblicken kann. Er kennt den Klub und den Kader und kann sofort loslegen. Sehr wichtig war für uns ist auch das wir einen Trainer gefunden haben der die Mannschaft auch in den restlichen 5 Spielen der Herbstmeisterschaft weiterentwickeln kann. Wir freuen und bedanken uns gleichzeitig, dass er trotz seines Prüfungsstress an der Universität bis zum Ende der laufenden Herbstsaison zur Verfügung steht“, freut sich Geschäftsführer Alexander Gabriel auf die Zusammenarbeit.