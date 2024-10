Neo-ASKÖ-Oedt-Coach Zellhofer: "Wenn Franz Grad anruft, sagt man nicht Nein!"

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 12:47

Trainerwechsel in der Regionalliga Mitte - so lautete es gestern Nachmittag auf LIGAPORTAL. Gemeint war Kurt Russ, der dem ASKÖ Oedt überraschend Ade sagte (wir berichteten). Die Oberösterreicher haben aber umgehend Ersatz gefunden. Alexander Zellhofer, zuletzt Trainer bei Zweitligist First Vienna und selbst Oedt-Vergangenheit, übernimmt das Trainerzepter. Wir haben sogleich beim neuen Coach nachgefragt - außerdem wollten wir von Kurt Russ wissen, wohin seine Reise geht.

"Mich selbst verbindet die fußballerische Vergangenheit mit dem ASKÖ Oedt und auch meine Familie hat eine starke und jahrelange Verbindung zu Präsident Franz Grad", schickt Zellhofer voraus, der sozusagen Feuerwehrmann spielt, ohne dass etwas brennt. Denn die Oedter spielen eine sehr erfolgreiche RL-Mitte-Aufsteiger-Saison. "Wenn Franz Grad anruft und fragt, ob man aushelfen kann, dann sagt man nicht Nein", so Zellhofer weiter.

Das Übereinkommen läuft über die fünf restlichen Spiele in der Hinrunde. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Wir wollen natürlich so viele Erfolge feiern wie möglich", so der Oberösterreicher, dessen Team es am Wochenende mit dem DSV Leoben zu tun bekommt. "Das ist sicher gleich ein Gradmesser, aber ich kenne Leoben noch aus der Zeit bei der Vienna. Wir werden natürlich alles versuchen, Punkte mitzunehmen. Unsere Jungs sind gut drauf."

Kurt Russ, nunmehriger Ex-Trainer der Oedter, zieht es übrigens nach Deutschland. Er hat einen Vertrag bei Turbine Potsdam in der Frauen-Bundesliga unterschrieben. "Für mich ist das eine Riesenchance, die ich nicht ablehnen konnte", Russ.

Foto: First Vienna FC