Gleisdorf holt mit Davidovic einen Ex-Junioren-Spieler Bosnien's!

Details Mittwoch, 08. Januar 2020 14:22

Der FC Gleisdorf 09 hat auf die Probleme im Umschaltspiel zwischen Offensive und Defensive im Herbst reagiert und mit Ognjen Davidovic (21) einen jungen, talentierten Defensivspieler verpflichtet. ''Er durchlief alle Jugend-Nationalteams in Bosnien. Ein junger, talentierter Spieler, der für die Verteidigung oder das Mittelfeld vorgesehen ist'', so FCG-Sportchef Gerald Kainz. Zuletzt kickte Davidovic für den bosnischen Club FK Sloboda Novi Grad, hat aber bereits im Herbst bei den Gleisdorfern mittrainiert. Nun wurde der Bosnier, der in Graz studiert, fest verpflichtet und soll im Gleisdorfer Kader zu einer weiteren Option in der Regionalliga Mitte reifen. Weitere Transfers schließt Kainz nicht aus: ''Derzeit ist noch nichts anderes fix. Wir halten allerdings unsere Augen auf, werden aber nicht mit aller Gewalt tätig.''

Geht es nach dem Trainer-Team Genser/Raffl soll Davidovic die Optionen in der Defensive erweitern.

Photo: Richard Purgstaller

