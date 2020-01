Keine Aufstiegsambitionen: Ein neuer Obmann will den FC Gleisdorf regionaler verwurzeln!

Details Montag, 13. Januar 2020 12:52

Im Zuge einer ordentlichen Mitgliederversammlung hat der FC Gleisdorf 09 mit Herrn Ing. Robert Becker-Tonnerer einen neuen Obmann gewählt. Becker-Tonnerer tritt in die Fußstapfen des nach 28 Jahren scheidenden bisherigen Obmanns Helmut Sulzbacher, der ab sofort nur noch als Stellvertreter fungiert: „Ich bin jedoch sehr stolz, was mir in diesen abgelaufenen Funktionärsperioden gemeinsam mit einigen Mitstreitern für den Fußball in Gleisdorf gelungen ist. Ich sehe jedoch jetzt den richtigen Zeitpunkt die Geschicke des FCG in andere Hände zu legen“, so Sulzbacher. Weiterhin legten die Solarstädter den Kurs für die Zukunft fest. Demzufolge wollen man vermehrt auf die Jugendarbeit setzen, damit sowohl in der KM II als auch in der KM I vermehrt Gleisdorfer sportlich mitwirken können. Als großes Ziel für die Zukunft im Bereich der KM I wird das Erlangen eines ÖFB Cup Platzes und der Erhalt der Regionalliga Mitte festgelegt. Noch im vergangenen Jahr liebäugelten die Gleisdorfer mit einem Aufstieg in die zweite Liga, dies soll nun vorerst ein kein Thema mehr sein: „Ich möchte einen „Gleisdorfer“ ambitionierten Fußball sehen mit der wir schlagkräftig die Regionalliga beherrschen werden. Die KM II und unsere Kooperation sollen zu 80-90% mit einheimischen Kickern bestückt sein, womöglich sogar durch unser eigenes NZ ausgebildet. Das sind die Visionen, die mir als neuer Obmann vorschweben. Damit, so hoffe ich, holen wir die Gleisdorfer Bevölkerung vermehrt ins Stadion und bewirkt neben den sportlichen Ergebnissen auch einen gesunden wirtschaftlichen Verein“, so Neo-Obmann Becker-Tonnerer.

FCG-Obmann Helmut Sulzbacher stellt sein Amt nach 28 Jahren zur Verfügung.

Foto: Richard Purgstaller

