Regionalliga Mitte: Das sind die 18 "Duracell-Hasen" der Hinrunde!

Welche Spieler schafften es im Herbstdurchgang in der Regionalliga Mitte vom Ankick bis zum Schlusspfiff am Spielfeld mit dabei gewesen zu sein. Ligaportal durchforstete sämtliche Clubs, letztendlich waren es 18 Akteure, die zweifelsohne als Dauerrenner bezeichnetet werden dürfen. Insgesamt waren es in den 16 Hinrundenspielen 1440 Einsatzminuten. Fünf Vereine schaffen es dabei, jeweils zwei Spieler für diese Wertung abzustellen. Nachfolgend sind alle "Duracell-Hasen" der Hinrunde aufgelistet.

Christopher Giuliani, Torhüter beim Tabellenführer Sturm Amateure, ist einer der 18 "Duracell-Hasen" in der Regionalliga Mitte.

VORNAME NACHNAME VEREIN Christopher Giuliani Sturm Amateure Paul Komposch Sturm Amateure Thomas Reiter Gurten Simon Schnaitter Gurten Lukas Waltl St. Anna/A. Marko Balazic St. Anna/A. Christopher Prasser DSC Pascal Zisser DSC Daniel Pointner Wikinger Ried Felix Seiwald Wikinger Ried Florian Schögl Allerheiligen Indir Duna Hertha Wels Tomislav Lipovac Gleisdorf Wolfgang Schober Vöcklamarkt Zvonimir Ziger Weiz Christian Deutschmann Kalsdorf Max Friesacher ATSV Wolfsberg Marsel Caka FC Wels

Photo: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

