SC Weiz: Drei Neuzugänge, ein Abgang!

Beim SC ELIN Weiz kommt Bewegung in die Transferaktivitäten. Wie der Verein bestätigte, schlugen die Steirer drei Mal auf dem Wintertransfermarkt zu. Bei den neuen Spielern handelt es sich eher um junge Talente aus der Region, deren Verpflichtung eher perspektivistisch angelegt ist. Auch einen Abgang hat der SC zu verzeichnen.

Jugend forscht in Weiz: Drei junge Neuzugänge - Glavas ist der einzige Abgang

''Wir haben uns vor allem in der Breite verstärkt'', erklärt Weiz-Sportchef Wolfgang Boschitz. Nach einem ordentlichen Herbst in der Regionalliga Mitte sahen die Weiz-Verantwortlichen keine Notwendigkeit den Kader maßgeblich zu verändern und so sind die drei Neuzugänge eher als Versprechen an die Zukunft bzw. als punktuelle Ergänzungen des Kaders von Neo-Trainer Gruber zu sehen. Von den Sturm Graz Amateuren wechselt Samuel Krapfenbauer zu den Schwarz-Grünen. Der 19-jährige kam in dieser Spielzeit bei den ''Jungblackys'' nicht über die Ergänzungsrolle hinaus und stand lediglich in zwei Spielen auf dem Platz. Mit Alexander Pötz vom SV Anger steht darüber hinaus ein Rückkehrer fest. Der 18-jährige Youngster schnürte bereits in der Jugend seine Fußballschuhe für den SC Weiz und kam bereits in der Oberliga der KMII zum Einsatz. Der Stürmer kommt vom SV Anger, wo er mit vier Toren in acht Spielen in der Oberliga Süd Ost eine beachtliche Torausbeute vorweisen konnte. Komplettiert wird das Neuzugang-Trio von Luca Domacet vom SV Tobelbad. Der 17-jährige ist in der Innenverteidigung einsetzbar und soll langsam an die Mannschaft herangeführt werden. Auf der Liste der Abgänge steht indes nur ein Name: Nach nur einem halben Jahr zieht es Marin Glavas zu Siroki Brijeg in die bosnische Liga. Doch damit ist das Transferprogramm des SC Weiz noch nicht zwangsläufig beendet: ''Es könnte sein, dass noch ein Stürmer kommt'', so Boschitz.

Marin Glavas zieht es nach nur einem halben Jahr beim SC Weiz nach Bosnien.

Foto: Richard Purgstaller

