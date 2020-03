Testspiele VIII: General-Probe für den Liga-Auftakt!

Details Sonntag, 01. März 2020 18:34

In dieser Woche fanden die Generalproben vor dem nahenden Liga-Auftakt am kommenden Wochenende der Regionalliga Mitte-Teilnehmer auf dem Programm. Nicht im Einsatz waren hingegen der SC Weiz, der TuS Bad Gleichenberg und der SV Allerheiligen, die mit ihren Steirer-Cup-Partien bereits an diesem Wochenende ihren Pflichtspielauftakt feiern konnten.

32 ''Jungblacky''-Tore in acht Spielen - Gleisdorf vergeigt Generalprobe - DSC mit Remis gegen Mettersdorf

Der DSC Deutschlandsberg kam in seinem neunten und letzten Test gegen den USV Mettersdorf nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Für den DSC netzten Tisaj und Grubisic ein, für Mettersdorf trafen Reisinger und Weissenbrunner. Vor dem Frühjahrs-Auftakt gegen Schlusslicht Stadl-Paura kann Deutschlandsberg auf eine gelungene Vorbereitung zurückblicken - nur gegen den SV Frauental verlor der DSC, ansonsten konnte die Meier-Männer mit sechs Siegen und zwei Remis ordentlich Selbstvertrauen tanken. Seine Generalprobe hingegen verpatzt hat Vizemeister Gleisdorf, der im zehnten Aufbaumatch dem SV Wildon deutlich mit 0:3 unterlag. Für den Landesligisten fixierten Farnleitner und Schlatte (2) den Sieg. Von den Ergebnissen her verlief die Vorbereitung für den FCG eher schleppend: Von zehn Aufbaumatches konnten die Genser-Männer fünf für sich entscheiden, vier gingen verloren und eines wurde remisiert. Die Sturm Graz Amateure schlossen ihre Vorbereitung positiv mit einem 5:0-Sieg gegen den FC Gamlitz ab. Amoah, Bacher, Shabanhaxhaj (2) und Krienzer trugen sich dabei in die Torschützenliste ein. Insgesamt präsentierten sich die ''Jungblackys'' in ihren acht Aufbauspielen als sehr spielfreudig und torhungrig - 32 Tore in der Vorbereitungszeit sprechen für die Offensiv-Qualitäten des Tabellenführers. Dabei konnten sechs von acht Partien gewonnen werden, zwei Mal verließ man als Verlierer den Platz.

''Jungwölfe'' mit Kantersieg - Vöcklamarkt und Gurten schließen Vorbereitung ungeschlagen ab - St. Anna gleich mit zwei Siegen

Auch die RZ Pellets WAC Amateure können mit breiter Brust in ihren Liga-Auftakt gegen den SC Kalsdorf gehen: Im achten Test deklassierten die ''Jungwölfe'' den SK Treibach mit 9:1. Für die Lavanttaler trafen Syla, Vielgut, Schöfl, Steiger (2), Krammer, Fürstaller und Radl (2), den Treibacher Ehrentreffer besorgte Vaschauner. Auch ''Vize-Winterkönig'' Union Gurten spielte eine sehr gute Vorbereitung und blieb in sechs Testmatches ungeschlagen. Bei der Generalprobe gegen den deutschen Viertligisten SV Schalding-Heining erreichten die Madritsch-Schützlinge durch einen Wimmleitner-Elfmeter ein 1:1-Unentschieden. Die nur zwei Gegentreffer in sechs Spielen dürfte auch der FC Gleisdorf, erster Gegner der Gurtener, registriert haben. Einen ebenfalls positiven Abschluss der Frühjahrs-Vorbereitung konnte die UVB Vöcklamarkt mit einem 4:0-Sieg gegen den SV Wals-Grünau feiern. Für die Schatas-Männer sorgten Petter, Olivotto (2) und Leitner für den fünften Sieg im sechsten Test. Der SC Kalsdorf scheint ebenfalls bereit für den Liga-Auftakt zu sein - den Landesligisten Voitsberg bezwangen die Schirgi-Männer im letzten Test durch Tore von Deutschmann und Maritschnegg mit 2:0. Gleich zwei Erfolgserlebnisse holten sich in dieser Woche die Kicker des USV St. Anna am Aigen. Erst bezwang der Aufsteiger den SV Feldbach am Mittwoch durch Tore von Petric, Lackner, N. Salamun, Schleich und Schloffer klar mit 5:1, am Samstag ließen die Kocijan-Schützlinge durch Treffer von Kobald (3), Schleich, Lackner und N. Salamun ein 6:0 gegen den SVU Murau folgen.

Heiß her ging es auf den Trainingsplätzen - die Generalproben für den nahenden Liga-Auftakt standen auf dem Plan.

Zwei Pleiten für die Jungen Wikinger - Niederlage und Verletzungssorgen beim WSC - Stadl-Paura tankt Selbstvertrauen

Seine letzten beiden Spiele in den Sand setzten hingegen die Jungen Wikinger Ried: Erst unterlagen die Drechsel-Youngsters am Dienstag dem Sportklub Bischofshofen durch Gegentore von Hejny und Krizak mit 0:2, dann setzte es am Samstag gegen den SV Seekirchen durch den goldenen Treffer von Neumayr mit 0:1 die nächste Niederlage. Besser lief es für Abstiegskandidat Stadl-Paura, der seine Generalprobe mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Grieskirchen bestand. Die komplett neu zusammengewürfelte Stadlinger Mannschaft präsentierte sich in der Vorbereitung erstaunlich gut - die ersten drei Tests gingen zwar alle verloren, doch dann blieb man sechs Spiele am Stück ungeschlagen. Weniger gute Neuigkeiten gab es beim WSC Hertha Wels zu vermelden: Neben der klaren 0:4-Niederlage gegen den ASKÖ Oedt durch Tore von Pervan (2), Bauer und Kovacevic vermeldete der WSC die langwierigen Ausfälle von Goalie Duna und Sinisa Markovic. Ähnlich bescheiden lief es auch bei Stadtrivale FC Wels - gegen die Union Neuhofen setzte es im letzten Test durch Gegentreffer von Roger und Eisenhuber eine 1:2-Pleite. Einen positiven Schlussstrich unter die Frühjahrsvorbereitung konnte hingegen der ATSV Wolfsberg mit einem 6:1-Kantersieg gegen den SVG Bleiburg feiern. Für die Lavanttaler markierten Stoni (2), Muzaferovic, Ortner (2) und Kahrimanovic die Tore, den Bleiburger Ehrentreffer machte Mörtl. Der SC Weiz, der SV Allerheiligen und der TuS Bad Gleichenberg waren im Steirer-Cup aktiv und demzufolge nicht in Aufbaumatches unterwegs. Den Frühjahrs-Auftakt bestreiten am kommenden Freitag der SC Weiz und der USV St. Anna sowie die UVB Vöcklamarkt und der FC Wels.

Bericht: Pascal Stegemann

