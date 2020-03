Corona-Krise (3): Auch in Stadl-Paura glaubt man einen Meisterschaftsstopp!

Details Mittwoch, 18. März 2020 15:32

Derzeit steht der Fußball in Österreich aufgrund der Corona-Virus-Krise komplett still. Nicht nur die Profi-Ligen haben ihre Meisterschaften auf Eis gelegt, auch im Amateur-Bereich ist der Ligabetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt. Selbstverständlich ist davon auch die Regionalliga Mitte betroffen. Ligaportal sprach mit Johann Stöttinger, Obmann beim ATSV Stadl-Paura über die derzeitige Lage, die finanziellen und sportlichen Konsequenzen der Krise sowie über sinnvolle und notwendige Maßnahmen für den Club.

ATSV-Obmann Stöttinger plädiert für eine Unterbrechung des Spielbetriebs ohne Auf- und Absteiger

Für den ATSV Stadl-Paura scheint die Liga-Unterbrechung besonders bitter zu sein - nach einer völlig verkorksten Hinrunde rappelte sich der ATSV im Winter auf und verpflichtete 18 Winterneuzugänge. Und tatsächlich schien dieser weitreichende Kaderumbruch gleich im ersten Spiel des Frühjahrs Früchte zu tragen, denn mit einem 3:2-Sieg gegen den DSC Deutschlandsberg konnten die Stadlinger die rote Laterne an den FC Wels abgeben. ATSV-Obmann Stöttinger favorisiert aus vermutlich nicht komplett uneigennützigen Gründen die Liga abzubrechen: ''Ich glaube, dass im Frühjahr nicht mehr gespielt wird. In der Bundesliga sollte man einen Halbzeitmeister küren und die Europa League und Champions League-Plätze dementsprechend verteilen. In den unteren Ligen sollte es keine Auf- und Absteiger geben.'' Einer der Profiteure dieser Regelung wäre freilich der ATSV Stadl-Paura, der den Herbstdurchgang abgeschlagen am Tabellenende abschloss. Für den Fall, dass die Liga beendet werden kann, absolvieren derzeit alle ATSV-Kicker ein Heimtrainingsprogramm, so Stöttinger: ''Unsere Trainer haben regelmäßigen Kontakt zu den Spielern. Wir vetrauen ihnen da, dass alle zuhause trainieren.'' Kritik äußerte der ATSV-Obmann zudem an der unterschiedlichen Handhabung der verschiedenen Ligen durch den Verband: ''Ich finde, es wurde unüberlegt gehandelt. Die Regionalliga pausiert bis Ostern, in der Bundesliga wurde der Spielplan anders unterbrochen. Es hätte eine einheitliche Regelung geben müssen.''

ATSV-Obmann Johann Stöttinger appelliert an den Verband, möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen.

''Würde mir wünschen, dass es eine klare Aussage vom Fußballverband gibt''

Dennoch steht der in Personalunion des sportlichen Leiters und des Obmanns verantwortliche Stöttinger völlig hinter dem Beschluss der Regierung: ''Für die Gesundheit war es natürlich die richtige Entscheidung. Sie steht komplett im Vordergrund.'' Doch auch bei den Traunviertlern, wo vor kurzem ein südkoreanisches Unternehmen als Hauptsponsor einstieg, stehen vor allem noch viele finanzielle Fragezeichen im Raum, speziell in Bezug auf die Aufwandsentschädigungen für die Spieler ist noch gar nichts geklärt, wie auch Stöttinger betont: ''Solange nicht klar ist, ob weitertrainiert und gespielt werden kann, ist alles offen. Sobald wir was wissen, werden wir uns mit den Spielern zusammensetzen.'' Stand jetzt hält zumindest der südkoreanische Hauptsponsor den Stadlingern die Treue: ''Momentan stehen sie noch zu unserem Club. Unser Sponsor ist ja selbst ein Betroffener, da er aus Südkorea kommt. Er weiß wovon wir sprechen, es ist aber auch viel schwieriger für ihn geworden.'' Einen klaren Appell richtet Stöttinger an den Fußballverband: ''Ich würde mir wünschen, dass es so schnell wie möglich eine klare Aussage vom Fußballverband gibt, ob fertig gespielt wird oder nicht. Das Schlimmste ist nicht zu wissen wie es weitergeht. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, dass die Amateur-Vereine finanzielle Unterstützungen in Form von Förderungen oder Ähnlichem erhalten.''

Bericht: Pascal Stegemann

Foto: Harald Dostal

