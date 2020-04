StayAtHome-Wordraps: Teil 1 mit Martin Krienzer!

Details Montag, 06. April 2020 11:59

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Den Beginn macht Martin Krienzer von den SK Sturm Graz Amateuren, mit 12 Toren ist der 20-jährige U-Nationalspieler der treffsicherste Akteur der Hösele-Elf in der heurigen RLM-Saison.

So halte ich mich aktuell fit: tägliches Kraftprogramm & Laufen



Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: schreibe mit allen viel, aber gibt schon einige mit dennen ich auch facetime oder auch mal zocke



Fairste Lösung, falls Meisterschaft abgebrochen wird: Dass wir Meister werden :P



Homeoffice: halte ich eigentlich nicht sehr viel



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudeln & viel Salat



Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Einfach mit meinen Kollegen wieder Spaß haben und das machen was mir am meisten gefällt: Fußball



Diese Serie schaue ich aktuell: Spongebob Schwammkopf & Riverdale



Verschiebung der EM: Hab mich schon sehr auf die EM gefreut. Finde es sehr schade. Kann man aber nichts machen.



Geisterspiele: Besser als gar kein Fußball



Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Viel Menschenkontakt vermeiden



Lieblings-App: Instagram



Challenges auf Instagram: Leider keine, war verletzt.



Vorbild: Memphis Depay & Fernando Torres



Lieblingsfilm: Transformers & Hangover



Mein bester Gegenspieler war: Jadon Sancho & Erling Haaland



Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: Stadl-Paura



Foto: Richard Purgstaller

