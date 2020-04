StayAtHome-Wordraps: Teil 9 mit Bostjan Bizjak (SV Allerheiligen/RLM)!

Details Montag, 27. April 2020 09:00

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der neunte Teil kommt von Bostjan Bizjak, seit Sommer 2019 Innverteidiger beim USV Stein Reinisch Allerheiligen. Mit 17 Einsätzen war der 26-jährige Slowene in der ''Gallier''-Viererkette heuer gesetzt und bewies mit zwei Toren darüber hinaus auch seine Torgefährlichkeit.

So halte ich mich aktuell fit: Regelmäßig laufen, dazu Technik- und Kraftübungen

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Stehe mit allen Teamkollegen in Kontakt, aber hauptsächlich mit Christian Berger

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Aufgrund der derzeitigen Situation wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Sportlich gesehen finde ich das sehr schade, da die Meisterschaft bisher für uns sehr gut gelaufen ist.

Homeoffice: Betrifft mich nicht



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Zurzeit sehr abwechslungsreich



Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Vermiss meine Kollegen, den Spaß am Kicken und die gute Stimmung

Diese Serie schaue ich aktuell: La casa de papel

Verschiebung der EM: Natürlich sehr schade, aber bei der derzeitigen Situation nachvollziehbar.

Geisterspiele: Wären mir viel lieber als monatelang keinen Fußball zu spielen

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Regelmäßig Hände waschen, desinfizieren und Abstand halten

Lieblings-App: Facebook, Instagram



Challenges auf Instagram: Toiletpaper challenge

Vorbild: Sergio Ramos



Lieblingsfilm: John Wick



Mein bester Gegenspieler war: Marcos Tavares



Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: Spiel gegen WAC Amateure. Wir konnten das Spiel in der letzten Minute für uns entscheiden.

Foto: Richard Purgstaller

