StayAtHome-Wordraps: Teil 10 mit Oliver Holzinger (UVB Vöcklamarkt/RLM)!

Details Donnerstag, 30. April 2020 08:00

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Im zehnten Teil sprachen wir mit Oliver Holzinger, Innenverteidiger bei der UVB Vöcklamarkt. Der 25-jährige kickt seit 2017 bei den Grün-Gelben und war heuer mit 17 Saisoneinsätzen fixer Bestandteil der Vöcklamarkter Viererkette.

So halte ich mich aktuell fit: Unser Trainer schickt uns jede Woche eine neues Programm, das vier Laufeinheiten und verschiedene Kraftübungen beinhaltet.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Wir machen fast jeden Tag über die Plattform Zoom ein Kraftzirkel und so hab ich mit den Jungs (Leitner, Fröschl, Löffler, Laganda) relativ viel Kontakt.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Schwierig zu sagen. Natürlich geht die Gesundheit vor, aber ich finde es hätte auch andere Lösungen gegeben als die ganze Meisterschaft abzusagen.



Homeoffice: Nach über einem Monat freut man sich schon wieder auf die Kollegen.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Ich koche sehr abwechslungsreich mit meiner Freundin, daher kann man es nicht so genau sagen. Grillen gehört zurzeit aber definitiv zu meinen Favourites

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Der persönliche Kontakt und Spaß mit den Jungs. Natürlich aber die "Hösche"!



Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes, wobei es leider schon aus ist.

Verschiebung der EM: Die richtige Entscheidung!

Geisterspiele: Im Amateurfußball nicht gut, da ich mir den Fußball ohne dem zahlreichen Publikum in Vöcklamarkt nicht vorstellen kann.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Regelmäßiges Händewaschen und Abstand halten!

Lieblings-App: Instagram



Challenges auf Instagram: Bin für jeden Spaß zu haben

Vorbild: Früher: Schweinsteiger, Heute: Sergio Ramos

Lieblingsfilm: Kein bestimmter

Mein bester Gegenspieler war: Gab es viele, aber gegen Mateo Kovacic hatte ich so meine Probleme.

Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: Schwierig zu sagen, aber das Heimspiel gegen Deutschlandsberg, wo mir der Siegtreffer gelungen ist war auf jeden Fall ein Highlight!



Ligaportal: Top App und speziell während der Saison sehr wichtig!

Foto: Harald Dostal

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten