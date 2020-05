StayAtHome-Wordraps: Teil 13 mit Christian Deutschmann (SC Kalsdorf/RLM)!

Details Donnerstag, 07. Mai 2020 10:00

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Den 13. Teil bestreitet Christian Deutschmann, Abwehrstütze beim SC Copacabana Kalsdorf. Der Ex-Profi, der für den SC Wiener Neustadt einst 11 Bundesliga-Spiele absolvierte, war in der heurigen Saison im Kalsdorfer Abwehrzentrum gesetzt.

So halte ich mich aktuell fit: Mit Läufen und Krafttraining, so variabel wie möglich und seit dieser Woche mit Tennis

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Kevin Maritschnegg

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Vorhersehbar und unvermeidlich. Hätte aber gerne meine Zeit in Kalsdorf mit einem erfolgreichen Frühjahr zu Ende gebracht.



Homeoffice: Betrifft mich nicht.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Eigentlich das gleiche wie davor. Abwechslungsreich, wenn die Freundin kocht.



Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Nach einer harten Trainingseinheit ein Bierchen mit den Kollegen zu genießen

Diese Serie schaue ich aktuell: ZeroZeroZero

Verschiebung der EM: Schade, aber so gibt es sie hoffentlich im nächsten Jahr.

Geisterspiele: In der Bundesliga unvermeidlich, aber im Amateurbereich nicht vorstellbar. Auch wenn es sie bei manchen Spielen gefühlt davor schon gegeben hat.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Hände waschen

Lieblings-App: Laola1

Challenges auf Instagram: Nicht so mein Ding



Vorbild: Keiner

Lieblingsfilm: The Dark Knight

Mein bester Gegenspieler war: Jonathan Soriano



Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: Viele



Ligaportal: Wichtig, um den Liveticker der Spiele zu verfolgen

Foto: Richard Purgstaller

