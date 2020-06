StayAtHome-Wordraps: Teil 17 mit Mattia Olivotto (UVB Vöcklamarkt/RLM)!

Details Freitag, 19. Juni 2020 10:59

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 17. Teil kommt von der UVB Vöcklamarkt. Ligaportal.at konfrontierte Offensivmann Mattia Olivotto mit einem Wordrap:

Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: Laufen, Kraftkammer, Freiwilliges Fußballtraining

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Philip Rensch, Lukas Leitner, Thomas Löffler

War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Meiner Meinung nach schon,

aber hoffentlich geht es jetzt Mitte August wieder los. Homeoffice: Teilweise ja Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Schnitzel

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Nur so kann man fit bleiben und der Mannschaftszusammenhalt verstärkt werden. Diese Serie läuft bei mir öfters: Prison Break Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: Nein Geisterspiele: Nein Mit zehn Liga-Toren war der Italiener Mattia Olivotto (re.) der treffsicherste UVB-Akteur in der Saison 19/20. Was gilt es aus der Coronazeit mitzunehmen: Die Freiheit, welche oft selbstverständlich ist Lieblings-App: WhatsApp, Ligaportal

Challenges auf Instagram: Zu alt

Vorbild: De Lima Ronaldo Lieblingsfilm: Ziemlich beste Freunde Mein bester Gegenspieler war: Matteo Darmian Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Gegen FC Wels Wann scheint ein Meisterschaftsstart realistisch zu sein: Mitte August Ligaportal: tolle App Foto: Harald Dostal

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten