Kehrtwende: Stadl-Paura fegt über die Jungen Wikinger hinweg

Samstag, 15. August 2020

Am 1. Spieltag der Spielzeit 20/21 treffen in der Regionalliga Mitte der ATSV Stadl-Paura und die Jungen Wikinger Ried aufeinander. Und dabei präsentiert sich das "Kellerkind" aus der letzten halben Saison in hervorragender Spiellaune. Man muss es den Traunviertlern zu Gute halten, in der Spielpause eine starke Truppe auf die Beine gestellt zu haben. Leidtragende waren die Wikinger, die trotz einer respektablen Vorstellung, letztlich auf verlorenen Posten stehen.

("Man of the match" war Angreifer Edwin Skrgic, der gleich für drei Treffer verantwortlich zeichnet)

Photocredit: Harald Dostal

Der Regen verlangt ein 45-minütiges zuwarten

Bei diesem OÖ-Derby prallen eine geballte Ladung an Routine auf jugendliche Unbekümmertheit. Demnach stellt sich die Frage, ob es ein abgezocktes Stadl-Paura schafft, die erfolgshungrigen Wikinger im Zaum zu halten. Auf regennassen Terrain entwickelt sich vom Start eine flott geführte Begegnung. Beiderseits ist deutlich vernehmbar, dass die Freude groß ist, endlich wieder im Meisterschafts-Modus aktiv sein zu dürfen. Severin Hingsamer (2.) und auf Seiten der Traunviertler, Edwin Skrgic (4.), gelangen zu den ersten Tormöglichkeiten. In der 12. Minute vereitelt Wikinger-Keeper Gütlbauer eine tolle Numanovic-Chance. Beim daraus resultierenden Eckball trifft ein stark spielender Skrgic per Kopf nur die Latte. So steht es anstatt 1:0 im Gegenstoß 0:1: In der 16. Minute überlistet Lukas Schlosser die Abseitsfalle der Popa-Elf. Auch der Schlussmann von Stadl-Paura bleibt ohne Abwehr-Gelegenheit - die Wikinger dürfen sich über die Führung freuen. Aber die Antwort des Platzherrn lässt nicht lange auf sich warten. 20. Minute: Über die rechte Seite gelingt es Stadl-Paura sich den nötigen Freiraum zu verschaffen. Daraufhin wird der 25-jährige Edwin Skrgic freigespielt, der alles richtig macht und den 1:1-Gleichstand herstellt. Daraufhin geraten die Heinle-Schützlinge gehörig unter Druck. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Gästen das Unentschieden in die Halbzeitpause zu bringen.

Der Gastgeber mit einer starken Darbietung

Aufgrund des Ablaufs der ersten Spielhälfte, darf auch im zweiten Durchgang damit gerechnet werden, dass beide Mannschaften weiterhin die Fühler in Richtung "Sieg" ausstrecken. Im Vorteil dabei befindet sich Stadl-Paura, das bislang doch deutlich mehr Spielanteile verbucht hat. Das kann auch sehr rasch in etwas Zählbares umgemünzt werden. 47. Minute: Ein Flankenball von rechts ist eigentlich für Zivkovic bestimmt. Aber Hingsamer rutscht am nassen Untergrund weg und befördert das Spielgerät zum 2:1 in den eigenen Kasten. Damit aber noch nicht genug, denn in der 50. Minute müssen die Jungen Wikinger Gegentreffer Nummer drei hinnehmen. Einmal mehr ist es dabei Edwin Skrgic, der mit einem Heber über Ried-Torhüter Lukas Gütlbauer, im Mittelpunkt des Geschehens steht. Wer dachte die Rieder werfen nach dem 3:1 die Flinte ins Korn, der irrte gewaltig. 56. Minute: Nach einer schön vorgetragenen Spielaktion ist es Felix Seiwald, der auf 3:2 verkürzt. Jetzt riechen die Wikinger Lunte bzw. wird der Blick in Richtung Ausgleichstor gerichtet. Aber da wird die Rechnung ohne Edwin Skrgic gemacht, der in der 65. Minute per Kopf für das 4:2 Sorge trägt. In der 69. Minute werden dann aber mit dem 5:2 die letzten Zweifel beseitigt. Der Brasilianer Joaz Lopes Da Silva Junior, gerade erst acht Minuten im Spiel, macht sich dabei mit einem Lupfer über den Gästekeeper vorstellig. Nur eine Momentaufnahme, aber Stadl-Paura wird es, nach der letzten sehr steinigen Zeit, zu genießen wissen, nach diesem Heimerfolg Tabellenführer zu sein. In der nächsten Runde gastiert Stadl-Paura am Samstag, 22. August um 19:00 Uhr in St. Anna/Aigen. Die Rieder Wikinger besitzen am Tag danach mit der Startzeit um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen die Sturm Amateure.

ATSV STADL-PAURA - JUNGE WIKINGER RIED 5:2 (1:1)

Maximilian-Pagl-Stadion, 200 Zuseher, SR: Florian Eichberger

ATSV Stadl-Paura: Butorovic, G. Kim, Numanovic (83. Duvnjak), M. Kim, Ljubicic (83. Lee), Medjedovic (73. Brajkovic), Lazarus, Cirkovic, Zivkovic (61. Da Silva), Rafajac, Skrgic

Junge Wikinger Ried: Gütlbauer, Hingsamer (75. Pointner), Ammerer, Baumgartner, Schlosser, Mayrhuber (60. Hochreiter), Dos Santos (75. Ceylan), Rossdorfer, Zrnic, Seiwald, Horner (66. Gragger)

Torfolge: 0:1 (16. Schlosser), 1:1 (20. Skrgic), 2:1 (47. Hingsamer/ET), 3:1 (50. Skrgic), 3:2 (56. Seiwald), 4:2 (65. Skrgic), 5:2 (69. Da Silva)

Gelbe Karten: Medjedovic, Lazarus, Numanovic, Da Silva bzw. Baumgartner, Schlosser, Hingsamer, Heinle (Trainer)

Stimme zum Spiel:

Rudi Knoll, Presseverantwortlicher Stadl-Paura:

"Kompliment an unsere Mannschaft, die sich schon von einer sehr harmonischen Seite präsentiert hat. Der Eindruck ist doch gegeben, dass die Jungs sehr gut zusammen passen. So wurde auch das aus Abseitsposition gefallene 0:1 anstandslos weggesteckt bzw. wussten wir eine entsprechende Antwort darauf zu geben. Unsere Vorgabe ist es, dieses Niveau nun auch in den nächsten Aufgaben an den Tag zu legen."

by: Ligaportal/Roo

