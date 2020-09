Dritte Pleite am Stück: Kalsdorf zieht bei den ''Galliern'' den Kürzeren!

Details Freitag, 18. September 2020 21:42

Am heutigen Freitagabend standen sich in der 6. Runde der Regionalliga Mitte der USV Stein Reinisch Allerheiligen und der SC Copacabana Kalsdorf gegenüber. Beide Teams hatten einen Dreier bitter notwendig, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller zu rutschen, doch am Ende setzten sich die ''Gallier'' aus Allerheiligen durch Tore von Kager, Berger und Bernsteiner mit 3:0 durch. Für den SCK war es die dritte Pleite in Folge, die Schirgi-Männer sind nach zwei Auftaktsiegen nur mehr Tabellenzwölfter.

Kager und Berger schießen Allerheiligen in Front

Allerheiligen übernahm früh die Kontrolle über dieses Match, nach etwas mehr als einer Viertelstunde gingen die ''Gallier'' in Führung: Nach einem schönen Bernsteiner-Pass in die Tiefe war Alexander Kager zur Stelle und markierte den 1:0-Führungstreffer der Hausherren (19.). Von den Kalsdorfer Gästen kam insbesondere in der Offensive zu wenig, während die ''Gallier'' die Zweikämpfe gewannen und insgesamt viel präsenter waren als in den wenig erfolgreichen Wochen zuvor. Auch gegen den Ball verhielten sich die ASV-Kicker agressiv und zwangen dadurch die Kalsdorfer immer wieder zu Ballverlusten. Somit war der zweite ''Gallier''-Treffer letztlich nur eine Frage der Zeit. Etwa zehn Minuten vor der Pause konnte Christian Berger für die Hausherren mit einem abgefälschten Schuss auf 2:0 erhöhen (36.). Mit diesem Polster für den SV Allerheiligen ging es in die Kabine.

''Gallier''-Goalie Flo Schögl hielt gegen den SC Kalsdorf seinen Kasten zum zweiten Mal sauber.

Bernsteiner macht den Deckel drauf - Fercic fliegt vier Minuten nach Einwechslung

Auch in der zweiten Hälfte kontrollierte Allerheiligen das Spielgeschehen - mit dem 2:0-Vorsprung im Rücken ließen die Eskinja-Männer Ball und Gegner laufen. Der SCK hatte heute keinen guten Tag und Mühe, sich hochkarätige Torchancen herauszuarbeiten. Allerheiligen war an diesem Abend einfach das bessere, bissigere und effizientere Team. Den Schlusspunkt konnte kurz vor Schluss Daniel Bernsteiner setzen, mit einer feinen Einzelleistung besorgte er den 3:0-Endstand (88.). Für ein Kuriosum sorgte Rok Fercic, der erst in der 90. Minute eingewechselt wurde und in der 94. Minute mit der gelb-roten Karte schon wieder zum Duschen musste. Am Ende blieb es beim 3:0-Sieg für den SV Allerheiligen. Die ''Gallier'' springen durch den zweiten Sieg im sechsten Match auf den elften Platz, Kalsdorf rutscht nach der dritten Pleite in Serie auf den zwölften Rang ab.

Maurice Amtmann (Sportlicher Leiter SV Allerheiligen): ''Wir haben prinzipiell von Anfang an das Zepter in die Hand genommen. Wir haben gewusst, dass die Mannschaft verunsichert sein könnte. Aber wir haben die Zweikämpfe angenommen und gewonnen und waren auch im Ballbesitz spielbestimmend. Am Ende des Tages waren wir der verdiente Sieger, Kompliment an die Mannschaft.''

Beste Spieler: Daniel Bernsteiner (SV Allerheiligen), Emre Koca (SV Allerheiligen), Bernhard Fauland (SV Allerheiligen)

USV Stein Reinisch Allerheiligen - SC Copacabana Kalsdorf 3:0 (2:0)

Sportplatz USV Allerheiligen, SR Ing. Franz Josef Krainer, 300 Zuseher

USV Allerheiligen: Schögl, Puster, Temmel (81. Perger), Fauland, Koca, Bernsteiner (90. Fercic), Kager (90. Grillitsch), Bizjak, Smoljan, Berger (70.Knez), Eskinja

SC Kalsdorf: Waltl, Dautovic, Frölich (37.Derk), Ahec, Muhr (70.Rass), Krammer, Rober, Radl (63. Appiah), Volmajer, Lang, Mate



Torfolge: 1:0 Alexander Kager (19.), 2:0 Christian Berger (36.), 3:0 Daniel Bernsteiner (88.)

Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Rok Fercic (90.+4, SV Allerheiligen, unsportliches Verhalten)

Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten